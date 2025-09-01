Skötare till Rättspsykiatriska regionkliniken, Nya avdelning 92, Sundsvall
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) är idag en av landets största kliniker för vård av patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Vi har också uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Kliniken är mitt i en stor expansion med en nybyggnation för att slutligen få 10 vårdavdelningar och 135 vårdplatser.
RPK erbjuder en god arbetsmiljö med ett varierande arbete sett till både arbetsuppgifter och arbetstider. Det ges möjligheter till personlig- och professionell utveckling inom området rättspsykiatrisk omvårdnad. Vi erbjuder dig ett omväxlande, självständigt och ansvarsfullt arbete där du får patientkontakt och möjlighet att bli del i en arbetsgrupp med ett gott samarbete och hög trivsel mellan kollegor.
Vi söker nu en skötare till oss på Rättspsykiatriska regionkliniken. Tjänsten avser ett timvikariat med tillträde enligt överenskommelse.
Skötare till Rättspsykiatriska regionkliniken, Nya avdelning 92, SundsvallPubliceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Som skötare vid Rättspsykiatriska regionkliniken (RPK) är du en del av ett multiprofessionellt team som sörjer för patientens dagliga behov av rättspsykiatrisk omvårdnad. Detta kan exempelvis vara:
ledsagning vid utevistelse
social aktivering
hjälp med sysselsättning
utgöra ett allmänt gott stöd i vardagen.
Du arbetar även med avdelningens löpande verksamhet samt som en del av ett hälsofrämjande sammanhang. Detta kan inkludera städning, utföra ärenden, iordningställande av måltider eller annat praktiskt som utförs tillsammans med kollegor. Du skolas in av erfaren personal enligt inskolningsdokument där du får lära dig rutiner, säkerhetstänk, arbetssätt, dokumentation och bemötande.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska, skötare eller annan för tjänsten relevant utbildning
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har ytterligare språkkunskaper
Har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Personlig mognad
Stabil
Samarbetsförmåga
Empatisk förmåga
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78:2025:020". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Victoria Sandin +4660183936 Jobbnummer
9485943