Skötare till Rättspsykiatriska regionkliniken avd 95, Sundsvall
Region Västernorrland / Vårdarjobb / Sundsvall Visa alla vårdarjobb i Sundsvall
2026-01-12
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Rättspsykiatriska regionkliniken är idag en av landets största kliniker för vård av patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Kliniken har också i uppdrag att vårda särskilt vårdkrävande patienter enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Kliniken står inför en expansion där antalet avdelningar kommer utökas till 10 och vårdplatserna till 135.
Kliniken erbjuder en god arbetsmiljö med ett varierande arbete sett till både arbetsuppgifter och arbetstider. Det ges möjlighet till personlig- och professionell utveckling inom området rättspsykiatrisk omvårdnad. Vi erbjuder dig ett omväxlande, självständigt och ansvarsfullt arbete där du får patientkontakt och möjlighet att bli en del av en arbetsgrupp med gott samarbete och hög trivsel mellan kollegor.
Vi söker nu en skötare till vårt team. Tjänsten avser ett vikariat på heltid med tillträde 2026-03-02 eller enligt överenskommelse, till 2026-05-24.
Som skötare vid Rättspsykiatriska regionkliniken är du en del av ett multiprofessionellt team som sörjer för patientens dagliga behov av rättspsykiatrisk omvårdnad.
Du kommer bland annat:
Planera, genomföra och följa upp vård- och omvårdnadsinsatser
Ledsagning vid utevistelse
Social aktivering
Stödja patienter till daglig sysselsättning
Bidra till avdelningens löpande verksamhet som en del av ett hälsofrämjande sammanhang. Kan inkludera städning, utföra ärenden, iordningställa måltider och annat praktiskt som utförs tillsammans med kollegor
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Utbildad undersköterska/skötare eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten
Det är meriterande om du
Har erfarenhet från att arbeta inom rättspsykiatri eller kriminalvård
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Personlig mognad
Stabil
Omdöme
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Vi tillämpar registerkontroll av belastningsregister samt drogtest innan beslut om anställning.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "78:2026:002". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Richard Johansson +4660180795 Jobbnummer
9677524