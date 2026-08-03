Skötare till Rättspsykiatrin Västmanland
Region Västmanland / Vårdarjobb / Sala Visa alla vårdarjobb i Sala
2026-08-03
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Är du intresserad av och nyfiken på rättspsykiatrisk vård? Vill du arbeta med ett viktigt och utmanande samhällsuppdrag i en högspecialiserad verksamhet? Vill du jobba på en arbetsplats som genomsyras av öppenhet och god stämning? I så fall ska du komma och arbeta hos oss!Publiceringsdatum2026-08-03Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar teambaserat där sjuksköterskor och skötare arbetar i den patientnära vården i vårdlag. Tillsammans med läkare och behandlande personal (psykolog, arbetsterapeut, kurator, familjeterapeut, beroendeterapeut, fysioterapeut samt sjuksköterska inom öppenvården) bildar ni ett team med patienten i centrum, ett sk patientteam. Ett professionellt bemötande och en humanistisk värdegrund utgör grundpelarna för den vårdprocess som utgår från varje patients individuella förutsättningar.
På avdelning arbetar du med den patientnära omvårdnaden och med de arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på vårdavdelning. Du är delaktig i det fortlöpande omvårdnadsarbetet men också i avdelningens rutiner. Du observerar och dokumenterar aktiviteter som utförs med patienten och gör bokningar i digitala system. Vi arbetar alltid med fokus på god säkerhet och arbetsmiljö.
Om arbetsplatsen
Den rättspsykiatriska heldygnsvården i Västmanland har sin verksamhet förlagd till Sala. Enheten är en länsklinik bestående av fem slutenvårdsavdelningar med 69 vårdplatser plus 2 häktesplatser samt öppenvårdsteam med verksamhet i Sala och i Västerås. Avdelningarna består en intagnings/bedömningsavdelning, tre rehabiliteringsavdelningar där säkerhetsklassen är klass 2, samt en klass tre avdelning Samarbete finns med andra rättspsykiatriska kliniker i Sverige samt Kriminalvården. Totalt arbetar ca 200 medarbetare inom verksamheten.
Patienterna inom Rättspsykiatrin har av domstol överlämnats till vård utifrån lagen om Rättspsykiatrisk vård - med eller utan särskild utskrivningsprövning. Vårdens uppdrag innefattar dels patientens vård och behandling men fungerar också som samhällsskydd.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
en arbetsplats för livets olika skeden, möjlighet till flexibel arbetstid inom vissa ramar
gratis träning på vårt fullt utrustade gym
friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi ser att du är utbildad skötare eller undersköterska men kan även ha likvärdig utbildning exempelvis behandlingspedagog/behandlingsassistent.
Du har en personlig mognad och är stabil och trygg i dig själv. Du kan reflektera över etik och värdegrundsfrågor och har en vilja att arbeta för jämlik vård. Du har goda kunskaper i det svenska språket, har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift och kan lyhört anpassa din kommunikation till olika patienters behov.
Du uppvisar ett värderingsfritt förhållningssätt och har patientens bästa i fokus, samtidigt som du kan sätta gränser för dig själv och andra. Vid stressade och förändrade situationer har du förmåga att agera professionellt och vara flexibel. Din förmåga att inge förtroende skapar goda relationer till både patienter och arbetskamrater.
Då arbetet ibland innebär fysiska moment behövs en god fysik. Körkort är meriterande.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning schemalagd tjänstgöring dag, kväll, helg och ev natt.
Tillträde enligt överenskommelse.
Vi tillämpar individuell och differentierad lönesättningSå ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 12 augusti 2026
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/att-soka-jobb-i-region-vastmanland/
Intervjuer kan ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
Skyddade personuppgifter
Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via vårt rekryteringssystem eller via e-post. Kontakta istället rekryterande chef eller Rekryteringsstöd mailto:rekrytering@regionvastmanland.se
som kan informera om hur du lämnar in din ansökan på ett säkert sätt. (Bifoga inga personuppgifter)
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Innan erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister. Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor – där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar. Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se/
733 38 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Irene Frank Irene.frank@regionvastmanland.se Jobbnummer
10018351