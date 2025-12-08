Skötare till Rättsmedicinalverket i Stockholm
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till att stärka rättssäkerheten? Rättsmedicinalverket är expertmyndigheten som ger rättsväsendet underlag för viktiga beslut - från rättsmedicin och forensiska analyser till rättspsykiatriska utredningar. Oavsett om du arbetar i kärnverksamheten eller i en stödjande roll är du en del av något större: att bidra till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi skötare till rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm som finns på Helix, beläget i närheten av Huddinge sjukhus.
Ditt uppdrag
Som skötare kommer du att arbeta med omvårdnad, säkerhet, att dokumentera och observera vid en vistelseenhet för häktade personer. Du kommer också att medverka i förbättrings- och utvecklingsarbete, utföra sedvanlig psykiatrisk/somatisk omvårdnad samt utföra övriga vardagliga sysslor på enheten.
Kvalifikationer
• Skötarutbildning eller annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Erfarenhet av rättspsykiatrisk vård alternativt psykiatrisk vård.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete inom kriminalvården.
Personliga egenskaper och förmågor
Du har förmåga att samarbeta med andra människor och bemöta dem på ett lyhört sätt, du behöver vara stabil och tidvis kunna hantera stressiga situationer. Du är också engagerad och ansvarstagande i arbetet och handlar i enlighet med fattade beslut och riktlinjer.
Arbetet kräver att du gör korrekta avvägningar och prioriteringar och att du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har förmåga att se frågor ur ett etiskt perspektiv och du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift. Arbetsuppgifterna kräver vidare att du har god fysik.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning, tillträde sker enligt överenskommelse.
Placering vid den rättspsykiatriska undersökningsenheten i Stockholm.
Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
Arbetet innefattar treskift, dagtid, kvällar, nätter och helger.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll genom att kontrollera belastningsregister inför anställning. RMV tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
I samband med anställning vid Rättsmedicinalverket följer en skyldighet att krigsplaceras.
I denna rekrytering söker vi flera medarbetare.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 11 januari 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och strävar efter att ge lika möjligheter för alla.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta gruppchef Tobias Blomander, tfn 010-483 45 66. Du kan också kontakta HR - specialist Bonde Svedberg tfn 010 483 48 98. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner: https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar sjuksköterskor, psykologer, rättspsykiater, socionomer, skötare, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättspsykiatri undersöker på uppdrag av domstol om en person som är misstänkt för brott begått detta under påverkan av en allvarlig psykisk störning. Vi gör också riskbedömningar när livstidsdömda ansöker om tidsbegränsat straff. Avdelning för rättspsykiatri består av två rättspsykiatriska undersökningsenheter placerade i Stockholm och Göteborg samt enheten för samordning placerad vid huvudkontoret i Stockholm.
Det här gör vi:
Rättspsykiatri - Rättsmedicinalverket (rmv.se)
