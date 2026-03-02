Skötare till Psykiatriska kliniken i Norrköping sommaren 2026
2026-03-02
"Känslan av att se framsteg hos en patient, man får så mycket tillbaka, varje dag.
Vi arbetar med hela patienten, inte bara en del. Jag gillar att man får använda hela sin kompetens, både psykiatrisk omvårdnad men även den somatiska hälsan. Det gör att det är en varierande vardag och självutvecklande. Jobbet handlar ofta om kommunikation - att förstå vem jag har framför mig och hur kan jag anpassa min kommunikation för att möta personen, där den befinner sig nu. Att arbeta så intensivt med människor gör att man utvecklas hela tiden, även själv som person."
• . såhär beskriver en av våra medarbetare om hur det är att arbeta som skötare inom Region Östergötland. Vill du göra en viktig insats och stor skillnad i människors liv?
Medarbetarna inom psykiatrin möter människor i alla livets skeden - människor som på ett eller annat sätt behöver hjälp och stöd att komma på rätt väg igen. Oavsett om du jobbar med barn, vuxna eller äldre så gör du verkligen skillnad, för både patienter och närstående.
Kanske är detta ditt första jobb som färdigutbildad skötare, eller så läser du till sjuksköterska eller läkare. Ett sommarvikariat är en möjlighet att bredda dina erfarenheter och kunskaper samtidigt som du knyter värdefulla kontakter inför framtiden. Kanske hamnar du rätt direkt, och när du gör det - då vet du. Du är rätt person på rätt plats. Och i vården behöver vi sådana som dig.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som skötare är du en nyckelspelare för att få tillvaron att fungera på bästa sätt för patienter som på olika sätt behöver hjälp och stöd att komma på rätt väg igen. Du är därmed en viktig del i ett team där du samarbetar med andra skötare, sjuksköterskor, läkare, kuratorer och psykologer. I teamen samordnas omvårdnad och behandling tillsammans med patenten och närstående utifrån patientens individuella behov.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Att stödja patienterna så att de upptäcker och utvecklar sin egen förmåga att klara sin vardag genom samtal.
Stödja patienten i vardagliga aktiviteter som exempelvis laga mat, städa och träna.
Ta prover, ge injektioner och dokumentera.
Dela ut läkemedel, efter delegering från sjuksköterska. Arbeta för att skapa trygghet, både för patienter och anhöriga.
Från introduktion till karriär och kompetensutveckling
Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till en trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid introduktion. Utöver introduktionen på avdelningen kommer du att gå ett regionövergripande introduktionsprogram för skötare med 14 olika programsteg. Allt för att du ska känna dig trygg in i din anställning i regionen. Region Östergötland har ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt för karriär- och kompetensutveckling för medarbetare.Erfarenhet och utbildning
För att arbeta som skötare krävs det att du är utbildad skötare/undersköterska eller sjuksköterske- eller läkarstuderande som vid anställningens start är godkänd på termin 3. Det är meriterande om du är godkänd i kursen Psykiatri 2, 200 poäng, samt godkänd arbetsplatsförlagt lärande (APL) för den kursen. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från psykiatri, beroende, primärvård eller vård och omsorg och/eller arbete med fokus på god service. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter en god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare kan kommunicera på svenska i tal och i skrift.
Är din ansökan aktuell kommer en förfrågan skickas ut via Refapp där du ska ange dina referenser för en digital referenstagning. När referenserna är klara kommer vi att ringa upp dig för en kortare avstämning där du bland annat kommer få ange vilken/vilka verksamheter du är intresserad av att arbeta på. Komplett ansökan innehåller:
Bifogat personligt brev och ett CV där du beskriver dina tidigare arbetslivserfarenheter. Har du gjort praktik kan du inkludera detta.
Bifogade intyg från utbildningar, legitimation eller examensbevis. Om du ännu inte har examen, bifoga ett utdrag från de kurser du läst (Ladok-utdrag eller gymnasiebetyg).
Att du fyller i de veckor du preliminärt tror att du kan arbeta under sommaren 2026.
Om din ansökan saknar något av ovanstående kan vi komma att be dig att göra en komplettering.
Läst gärna mer om rekryteringsprocessen HÄR.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
