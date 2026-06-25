Skötare till psykiatrin, Gällivare sjukhus
Region Norrbotten / Vårdarjobb / Gällivare Visa alla vårdarjobb i Gällivare
2026-06-25
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eller i hela Sverige
Psykiatrin är en spännande avdelning på Gällivare sjukhus som försöker arbeta utifrån en meningsfull heldygnsvård.
Verksamheten bidrar till vår dygnet runt verksamhet genom att tjänsten innefattar minst två helgpass per månad
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad skötare eller undersköterska, eller har motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är meriterande om du har språkkunskaper utöver svenska, gärna i arabiska, samiska eller finska.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du kommunikativ och har en god förmåga att uttrycka dig tydligt och skapa trygghet i mötet med andra. Du har en stark empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras situationer med respekt och lyhördhet. Vidare har du en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till ett gott teamarbete där ni tillsammans arbetar mot gemensamma mål. Arbetet kan stundtals vara utmanande, vilket ställer krav på att du är uthållig och kan behålla fokus och engagemang över tid.
Det här får du arbeta med
Som skötare på gällivares psykiatriska avdelning får du vara en del av ett vårdlag som består av skötare, sjuksköterskor och läkare. Vi arbetar med omvårdnad för att kunna främja tillfrisknande och återhämtning.
Det här erbjuder vi dig
Avtalsenlig lön
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med start 1 september 2026. Tjänsten är i huvudsak förlagd till dagtid, måndag till fredag. Två helgpass per månad på vår slutenvårdsavdelning ingår.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Tjänsten är inom psykiatrin: Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Förhöjd ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "207008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Anders Palmblom anders.palmblom@norrbotten.se +4697019388 Jobbnummer
9978449