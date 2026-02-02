Skötare till psykiatrimottagning Alingsås
2026-02-02
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Om vår lediga tjänst
Ett självständigt arbete i allmänpsykiatriskt team där du kommer möta patienter inom samtliga diagnosgrupper.
Du kommer tillsammans med övriga teamet arbeta med uppföljningar och bedömningar ur ett omvårdnadsperspektiv och i samband med BAS-utredning. Du kommer även vara den som genomför årliga hälsosamtal för patienterna i ditt team. Det finns även möjlighet att inrikta sig mot patientgrupper eller behandlingsmetoder utifrån din erfarenhet och kunskap.
I arbetet ingår individuella patientkontakter där samarbete med närstående och andra resurspersoner ingår. Du är själv ansvarig för ett antal patienter som fast vårdkontakt och gör utöver det punktinsatser i andra ärenden. Vi ser gärna att du är intresserad eller har erfarenhet av samverkan, teamarbete och planering av eget arbete. Vi erbjuder dig ett spännande och stimulerande arbete i trivsam miljö och engagerade arbetskamrater. Mottagningens medarbetare har hög kompetens och lång erfarenhet. På kliniken finns möjlighet till vidareutbildning/utveckling för våra medarbetare. Regelbunden handledning erbjuds vid behov.
Om oss
Psykiatrimottagningen i Alingsås är en del av vuxenpsykiatrin vid Södra Älvsborgs sjukhus. Mottagningen betjänar upptagningsområdet Alingsås och Lerums kommuner med ca 90 000 invånare. Mottagningen i Alingsås har genom sitt läge mycket goda kommunikationsmöjligheter. Hos oss arbetar sjuksköterskor, läkare, skötare, psykologer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, socionomer, sekreterare samt vårdenhetschef. Skötargruppen består idag av fyra skötare som nu blir fem. Några har särskilda inriktningar och lång erfarenhet av psykiatrisk vård, andra är relativt nya och arbetar lika mycket med alla grupper. Många på mottagningen har jobbat på mottagningen i många år vilket bidrar till stabilitet och trygghet. Mottagningen präglas av öppenhet, engagemang och en kollegial omsorg där mycket skratt ingår i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-02-02Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning psykiatri eller skötare. För tjänsten krävs att du har B-körkort. Du behöver tycka om att jobba i team och ha ett genuint intresse för psykiatri. Du är trygg i din yrkesroll har erfarenhet av att möta människor med psykisk ohälsa. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med patienter med diagnosen bipolär sjukdom eller psykossjukdom. Som person är du lugn, nyfiken, nytänkande, har en öppenhet för samarbete och bidrar till att skapa en god stämning samt att hjälpa andra. Förmåga att dela med sig och ta tillvara på sina kollegors kompetens är något vi värdesätter högt eftersom vårt team präglas av ett starkt engagemang. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska, alternativt att du uppvisar tjänstgöringsintyg över att du innehar en tillsvidareanställning som undersköterska och att du därmed omfattas av övergångsreglerna.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller:
I väntan på bevis från Socialstyrelsen (alt. tjänstgöringsintyg) tillämpas visstidsanställning med titeln assistent omvårdnad. Anställningen övergår till en tillsvidareanställning med titeln undersköterska när bevis (alt. tjänstgöringsintyg) om skyddad yrkestitel inkommit.
Välkommen med din ansökan! Bifoga även utbildningsbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken
