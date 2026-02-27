Skötare till ny verksamhet, serviceboende, psykiska funktionsnedsättningar
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Under våren 2026 öppnar ett nytt serviceboende för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Verksamheten kommer att erbjuda ett tryggt och stödjande boende där hyresgäster ges individuellt anpassat stöd i vardagen, med målet att stärka självständighet och delaktighet. Boendet bemannas dygnet runt och bygger på ett rehabiliterande och återhämtningsinriktat arbetssätt.
Lägenheterna inom serviceboendet är integrerade i ordinarie hyreshus. Varje hyresgäst disponerar en egen lägenhet samt har tillgång till gemensamma sällskapsutrymmen avsedda för socialt umgänge och planerade aktiviteter. Serviceboendet kommer att kunna ta emot cirka tio kunder. Vi söker nu sju medarbetare till vår nya verksamhet. Vi rekryterar både till dag-, kväll- och helgtjänster samt till nattjänster.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Arbetet som skötare utgår från nationella riktlinjer och evidensbaserade metoder som är adekvata för målgruppen och verksamheten. Arbetet sker utifrån ett hälsofrämjande, habiliterande och rehabiliterande arbetssätt.
* Som skötare ansvarar du för att ge stöd, service, omvårdnad och tillsyn utifrån varje kunds individuella behov.
* Du stödjer med att kommunicera, göra tillvaron begriplig och trygg samt planera framåt.
* I dina arbetsuppgifter ingår att möjliggöra för den enskilde att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter, dels som aktivitet på egen hand och i överenskommelse tillsammans med andra.
* Ledsagning exempelvis till hälsocentral, sjukhus, fotvård, frisör, inköp eller annat förekommer.
* I arbetet ingår samarbete med berörda aktörer runt individen, såsom godemän, sjuksköterskor och övriga vårdgrannar med mera.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och relationsskapande person och som trivs med att arbeta med människor som har psykiska funktionsnedsättningar. Du har ett starkt engagemang för målgruppen och trivs i en miljö där saker växer fram steg för steg. Med kreativitet och engagemang vill du vara med och skapa struktur och goda arbetssätt.
Formella kompetenser:
* Utbildning som undersköterska med skötarkompetens, behandlingspedagog, behandlingsassistent, socialpedagog eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
* Kunskaper om personer med psykiska funktionsnedsättningar och förståelse för de konsekvenser som detta kan innebära i deras vardag.
* Minst ett års erfarenhet av arbete med psykiatrisk omvårdnad.
* God kunskap i det svenska språket i tal, skrift och läsförståelse.
Meriterande:
* Dokumentationsvana, gärna i verksamhetssystemet Treserva.
* Ytterligare utbildning inom psykiatri.
För att lyckas i rollen är du:
* Samarbetsorienterad: Du tycker om att arbeta med andra människor. Du är lyhörd, visar empati och respekt. Du är prestigelös och du uppmärksammar och belönar andras bidrag.
* Relationsskapande: Du har en förmåga att skapa och bibehålla goda relationer, både internt och externt. Du samarbetar väl med personer i olika sammanhang och funktioner. Är du bra på att kunna läsa av känslor, situationer och är duktig på att lyssna har du riktigt bra förutsättningar att lyckas bra i arbetet.
* Stabil: Du ger förtroende och skapar tillit. Du har förmåga att sprida lugn och stabilitet.
* Flexibel: Du anpassar dig till olika situationer och har förmågan att ändra ditt syn- och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändring
ÖVRIGT
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation/
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
