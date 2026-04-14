Skötare till Ekebyvägens utredningsboende
EskilstunaPubliceringsdatum2026-04-14
Ekebyvägen är ett utrednings- och rehabiliteringsboende i samarbete mellan Eskilstuna kommun och Region Sörmland.
Psykosmottagningen har tre heltidsanställda skötare, tjänstgörande på Ekebyvägen.
Vi arbetar utifrån ett motiverande, utredande och rehabiliterande förhållningssätt. Personal och brukare har ett nära samarbete.
Nya brukare tas emot regelbundet, vilket skapar en variation i arbetet som många upplever positivt.
Våra brukare stannar hos oss under en begränsad tid utifrån biståndsbeslut och ansöker under tiden om de insatser som behövs för en hållbar framtid.
Vi har sex utredningsplatser och tre korttidsplatser.Arbetsuppgifter
Du jobbar i team. Alla brukare har olika behov och tillsammans testar ni nya lösningar. Det kan handla om att stötta och motivera brukaren i psykosociala insatser och omvårdnadsinsatser. Du kan också hjälpa brukaren i hemmet, till exempel med städning eller personlig hygien.
Vi har även en gruppledare som ger stöd i metoder och arbetssätt.
Din kompetens
Vi söker dig som har en godkänd utbildning som skötare.
I arbetet ingår dokumentation och vi vill därför att du har dokumentationserfarenhet och gärna av att skriva genomförandeplaner.
Det är positivt om du har kunskaper av MI och ESL.
Vi ser gärna att du har arbetserfarenhet inom psykiatrisk vård.
Vi söker dig som är en trygg och stabil person som inte är rädd för att ta dig an nya utmaningar.
Du är bra på att hålla dig lugn i pressade situationer och har en god förmåga i att samarbeta.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Anställningsform
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef psykosmottagningen, Catrin Andersson, 072-143 25 06.
Tf Vårdenhetschef psykosmottagningen, Linda Swanson, 072-084 37 08.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på Ekebyvägen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-04-28.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-28 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RLSV-26-263". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
9854223