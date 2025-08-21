Skötare till avdelning S102, barn- och ungdomspsykiatriska kliniken
Region Östergötland / Vårdarjobb / Linköping Visa alla vårdarjobb i Linköping
2025-08-21
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du vara med i arbetet för barn och ungdomar? Vi erbjuder en spännande arbetsplats med ett viktigt uppdrag och kollegor som har stor professionalitet och kompetens.
Välkommen att bli en av oss!
Vårt erbjudande
På barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Linköping bedrivs kvalificerat psykiatriskt utrednings- och behandlingsarbete. Vi är cirka 160 anställda som tillsammans utforma framtidens barnpsykiatri. Kärnverksamheten består av öppen-, sluten- och mellanvård samt av flera subspecialiserade enheter. På kliniken har vi en god arbetsmiljö samt ett varmt och öppet arbetsklimat med högt i tak. Vi ser positivt på viljan och kraften i personlig och professionell utveckling varför vi erbjuder goda utbildningsmöjligheter. Förbättrings- och utvecklingsarbete är en del av vår vardag och vi bedriver även undervisning och forskning.
Avdelning S102 erbjuder dig en trygg introduktion, utifrån dina erfarenheter och behov. Vi tillämpar mentorskap med kontinuerliga uppföljningar. Arbetsgruppen har KBT-inriktad grupphandledning av legitimerad psykoterapeut/handledare samt "spegling" där man kan få kollegialt stöd i arbetet. I vårt arbete är fokus samtalet/mötet mellan dig och patient, när du arbetar på avdelning S102 får du tid för patienten, och möjlighet att göra skillnad.
Här kan du läsa om vår karriärstege för skötare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Som skötare på avdelning S102 får du arbeta med det viktigaste som finns, våra barn och ungdomar, du kommer att ha en viktig roll i omvårdnadsarbetet med de ungdomar som vistas på avdelningen, antingen akut eller under en utredningsperiod. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är samtal av olika slag, stöd i måltid, provtagning, somatiska kontroller samt dokumentation. Tjänsten innefattar också samverkan med anhöriga, myndigheter och vård- grannar samt verksamhets utvecklande uppgifter kopplade till omvårdnadsarbetet.
Arbetsgrupp
Vi är ett positivt och engagerat gäng bestående av läkare, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut, socionom, dietist och psykolog. Tillsammans ansvarar vi för att vården håller hög kvalitet och utgår från den enskilda patientens behov.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska och vill arbeta inom barnpsykiatrin. Vi ser gärna att du har KY- eller yrkeshögskoleutbildning i psykiatri alternativt examen från omvårdnadsprogrammet med inriktning mot psykiatri.
Har du erfarenhet av arbete inom psykiatri och/eller med barn och ungdomar är det meriterande.
För att trivas och passa in hos oss är dina personliga egenskaper viktiga. Du är patientfokuserad och brinner för ditt arbete som skötare/undersköterska inom psykiatrin. Som person är du stabil, empatisk, ansvarsfull och har lätt att fatta egna beslut. Du trivs med att arbeta i en omväxlande miljö där den ena dagen inte är den andra lik och tycker om att tempot på dina arbetsdagar varierar. Du är van vid dokumentation och kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du bidrar till ett positivt klimat på arbetsplatsen, och trivs med att arbeta i team. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Barn och ungdomspsykiatriska kliniken US Kontakt
Vårdenhetschef My Bergcrona 010-1034215. Jobbnummer
9470172