Skötare till avd 5, Rättspsykiatriska Regionkliniken Västmanland
2026-01-26
Är du intresserad av och nyfiken på rättspsykiatrisk vård hos oss på vår nya avdelning? Vill du arbeta med ett viktigt och utmanande samhällsuppdrag i en högspecialiserad verksamhet?
Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-01-26Dina arbetsuppgifter
Som skötare hos oss på avd 5 arbetar du med den patientnära omvårdnaden och med övriga arbetsuppgifter som är vanligt förekommande på vårdavdelning. Du deltar också aktivt i det fortlöpande arbetet av avdelningens rutiner. Du observerar och dokumenterar aktiviteter som utförs med patienten och gör bokningar i digitala system. Vi arbetar alltid med fokus på god säkerhet och arbetsmiljö.
Arbetet är teambaserat med patienten i fokus. Ett vårdteam består av sjuksköterska, skötare, läkare, psykolog, arbetsterapeut, kurator, familjeterapeut, beroendeterapeut samt fysioterapeut. Ett professionellt bemötande och en humanistisk värdegrund utgör grundpelarna för den vårdprocess som utgår från varje patients individuella förutsättningar.
De roller vi nu söker är primärt placerade inom säkerhetsklass 3.
Säkerhetsklass 3 - Lägsta säkerhet
• Patienter inom klass 3-enhet bedöms ha liten risk för våld/och eller avvikning.
• Mer öppen vårdmiljö med möjlighet till egna mobiltelefoner och datorer (utan kamera).
• Fokus på rehabilitering och förberedelse för utslussning till samhället.
• Färre restriktioner, men fortfarande under övervakning och med tydliga regler.
Om arbetsplatsen
Inom den Rättspsykiatriska heldygnsvården välkomnas du till en högspecialiserad vårdverksamhet där du som skötare har en viktig roll.
Inom verksamheten arbetar ca 200 medarbetare. De fem slutenvårdsavdelningar har 71 vårdplatser. Inom kort öppnas ytterligare en avdelning.
Efter slutenvården övergår vården ofta till rättspsykiatrisk öppenvård med särskilda villkor och ett öppenvårdsteam finns på kliniken. Vår patientgrupp består av västmanlänningar och utomlänspatienter.
Den rättspsykiatriska vården har sin verksamhet förlagd till Sala.
Här kan du läsa mer: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/rattspsykiatrin-i-vastmanland/
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000 kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi ser att du är utbildad skötare eller undersköterska men kan även ha likvärdig utbildning, exempelvis behandlingspedagog/behandlingsassistent. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom psykiatri, missbruksvård eller rättspsykiatri. Då du i rollen behöver kunna kommunicera i tal och skrift med patienter, anhöriga och kollegor krävs goda kunskaper i svenska språket. Då arbetet ibland innebär fysiska moment behövs en god fysik. Körkort är meriterande.
Vi söker dig som har en personlig mognad och är stabil och trygg i dig själv. Du tar ansvar för din uppgift och gör korrekta avvägningar och prioriteringar i arbetet. Du samarbetar och kommunicerar bra med andra människor såväl som att du tar egna initiativ och kan arbeta på egen hand. Du har väl grundade värderingar och en god förmåga att göra korrekta avvägningar och prioriteringar.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning. Heltid (dag, kväll, natt). Placeringsort: Sala.
Tillträde efter överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast
Intervjuer är planerade till på Rättspsykiatriska Regionkliniken.
• När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och gärna relevanta betyg/intyg.
• Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning.
• Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om regionens rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här: Att söka jobb i Region Västmanland
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: Region Västmanland (@regionvastmanland) * Foton och videor på Instagram
Före erbjudande om anställning har arbetsgivaren rätt att begära ett utdrag från belastningsregistret.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet. Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter. Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här. Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är. Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Enhetschef
Anna-Karin Axelsson anna-karin.axelsson@regionvastmanland.se Jobbnummer
9704768