Skötare till allmänpsykiatriska avdelningen
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Hos oss på allmänpsykiatriska enheten får du erfarenhet av en bred patientgrupp så som depressioner, bipolär sjukdom, ätstörningsproblematik, tvångstankar, ångesttillstånd etc. Enheten fungerar utifrån ett integrerat arbetssätt och består av en heldygnsvårdsavdelning, en ECT-enhet, öppenvård, mottagning och dagsjukvård. Vi söker nu en skötare till enhetens heldygnsvårdsavdelning.
Vi arbetar personcentrerat och ser patienten som en naturlig samarbetspartner. Vi strävar efter att stärka patientens delaktighet och främja förmågan till egenvård. Vi är måna om att anhöriga i den utsträckning det går, är delaktiga i vårdprocessen. Målet för vården är att patienten ska återgå till en fungerande vardag med trygga insatser på rätt vårdnivå.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som skötare på allmänpsykiatriska avdelningen kommer du vara en del i vårdlag i nära samarbete med dina kollegor, där kollegialt samspel är kärnan.
Du blir kontaktperson för dina patienter och får därmed ett stort ansvar och hög delaktighet i omvårdnadsprocessen, samt i kontakten med närstående och ev. andra vårdgivare. Du kommer delta kring de rutinsenliga arbetsuppgifterna som fördelas dagligen, men även hantera situationer som uppstår. Du förväntas att dokumentera i journal enligt rutin och praxis. Detta görs i journalsystemet Cambio Cosmic.
Vi omfamnar ett multidisciplinärt arbetssätt och du kommer arbeta tillsammans med sjuksköterskor, skötare läkare, arbetsterapeuter, och kuratorer, vilket ger dig möjlighet att bredda din professionella horisont.
Vid anställningens start skräddarsyr vi en individuell introduktion utifrån dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska med ett stort intresse för psykiatrin. Meriterande är erfarenhet av arbete inom detta område. Vi ser att du är engagerad i ditt arbete och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du ska ha en god samarbetsförmåga, samt ha förmågan att vara flexibel och anpassa dig till föränderliga situationer. Du trivs bra när din arbetsdag är varierande och innehållsrik. För oss är det viktigt att du har en trygghet i din profession och vana av att arbeta självständigt samt har lätt för att föra fram din talan. Om du ar erfarenhet av att arbeta med Cambio Cosmic journalsystem, ser vi det som en fördel. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
