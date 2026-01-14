Skötare till allmänpsykiatrisk mottagning Hallsberg
Är du skötare och intresserad av ett spännande jobb med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter? Trivs du med ett samarbetsinriktat och patientnära arbete med många kontaktytor? Då har vi den perfekta tjänsten för dig!
Allmänpsykiatrisk mottagning i Hallsberg är en specialistverksamhet inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen som erbjuder specialiserad vård vid psykisk sjukdom. Upptagningsområdet är västra Örebro län. Vårt uppdrag är att utreda, behandla och rehabilitera personer som hänvisas till vår enhet via remiss, alternativt söker hjälp och stöd på egen hand via egen vårdbegäran.
Vi är en välfungerande enhet med cirka 20 medarbetare. Behandling och psykopedagogiska insatser sker både enskilt och i grupp, samt via digital mottagning. Arbetsmiljön är viktig för oss och vi satsar kontinuerligt på förbättring. Ständig utveckling av metoder, processer och arbetssätt har en självklar plats i vår verksamhet, liksom handledning av studenter och nya kollegor.
Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra allmänpsykiatriska mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, neuropsykiatriska utredningar, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser genom våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) samt patient- och anhörigutbildningar. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Du arbetar både självständigt och i team tillsammans med övriga professioner med omvårdnads- och behandlingsarbete. Du ger stöd och råd samt medverkar i rehabilitering av patienterna. Arbetet handlar mycket om att stödja och motivera patienterna till förändringsarbete i att klara sin vardag och vägen till ett självständigare liv. Du kan identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och vid behov motivera till förändrade levnadsvanor för att främja, förebygga eller återställa hälsa. Exempel på arbetsuppgifter är olika typer av samtal, planering av patientens vård, samverkan med andra aktörer runt patienten, bistå vid läkemedelsuppföljning, viss provtagning samt hantering av ärenden i 1177.
Anhöriga och övriga samarbetspartners är viktiga för oss för att ge patienten så bra förutsättningar som möjligt under vårdtid och inför utskrivningar.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad skötare/undersköterska, gärna med inriktning psykiatri enligt gymnasiets Vård- och omsorgsprogram. Du kan även gått skötarutbildning som YH-utbildning. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Erfarenhet från psykiatri är meriterande och stor vikt läggs vid personlig lämplighet. B-Körkort är ett krav.Så ansöker du
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
