Skötare till akutpsykiatriska avdelningen vuxna
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab
2025-09-15
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens. Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna bedriver en modern och specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med närstående och andra vårdgivare. En god arbetsmiljö med motiverade och kompetenta medarbetare är en förutsättning för att vi ska lyckas med vårt uppdrag. Verksamheten är organiserad i specialiserade enheter där medarbetarna arbetar utifrån integrerade team, öppenvård och heldygnsvård vilka följer patienten i hela vårdkedjan.
Akutavdelningens uppdrag är att bedriva akutverksamhet dygnet runt, konsultverksamhet mot länssjukvård/primärvård, korttidsvård för patienter med särskilda vårdbehov samt heldygnsvård för patienter med beroendeproblematik. Enheten består av akutavdelningen vuxna och akutavdelningen barn och unga. Akutavdelningen vårdar patienter som bedömts vara i behov av sluten psykiatrisk vård enl. HSL eller LPT. Vi har ett dynamiskt flöde av patienter och en blandning av psykiatrisk och somatisk akutsjukvård.
Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som skötare på akutavdelningen vuxna erbjuds du ett spännande och varierande arbete. Vi arbetar i team och som skötare samarbetar du mycket med andra professioner såsom sjuksköterskor, läkare och kurator. Arbetsuppgifterna innebär psykiatriskt omvårdnads- och behandlingsarbete där patientsamtal, dokumentation, provtagningar och närståendekontakt är en naturlig del av arbetet. Som skötare arbetar du också med att samverka med nätverket runt patienten samt andra vårdaktörer eller instanser i samhället.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska med inriktning psykiatri. Erfarenhet av arbete inom akutpsykiatri är meriterande. Det är viktigt att du är trygg i din profession, ger ett gott bemötande och har en god samarbetsförmåga.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Ersättning
Region Kronoberg, Psykiatri rehab hab Kontakt
