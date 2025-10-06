Skötare till Akutpsykiatriska avdelningen barn och unga
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Välkommen till verksamhetsområde psykiatri, rehab och hab! Vårt uppdrag är att erbjuda alla invånare i Kronobergs län specialiserad psykiatrisk vård, rehabilitering och habilitering. Vården ska bedrivas i samverkan med andra aktörer inom och utanför Region Kronoberg, med sammanhållen vårdkedja och patientens delaktighet i fokus. Vi vill skapa goda förutsättningar för att våra patienter ska få rätt vård och behandling av bästa möjliga kompetens.
Specialistpsykiatrin för barn bedriver länsövergripande psykiatrisk vård på specialistnivå i Kronobergs län och vänder sig till barn och ungdomar under 18 år. Verksamheten som ingår i Specialistpsykiatrin barn, unga och vuxna har mottagningar i Ljungby och Växjö samt akutverksamhet med mottagning och avdelning i Växjö.
Vi söker nu en skötare till akutpsykiatriska avdelningen barn och unga och vi söker dig som vill vara delaktig i vårt fortsatta arbete i att utveckla Region Kronobergs barnpsykiatri framåt.
Arbetsuppgifter
På vårdavdelningen för barn och unga, arbetar du nära tillsammans med sjuksköterskor och läkare i team. Som skötare på avdelningen har du varierande arbetsuppgifter där du deltar i ronder samt är med i planering av vård och behandling. Du är närmaste kontaktperson för patienten och familjen, sitter med som matstöd, har sedvanligt omvårdnadsarbete och anordnar olika aktiviteter för patienterna. Avdelningen har fem platser och här vårdas barn och ungdomar med olika psykiatriska sjukdomstillstånd tillsammans med vårdnadshavare. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv med både psykiatrisk och somatisk sjukvård.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad skötare alternativt undersköterska. Du är engagerad i ditt arbete och bidrar till ett gott arbetsklimat. Som person är du flexibel och har lätt för att ställa om till rådande situationer och tycker om när din dag är innehållsrik och varierande.
Bemötandet är essentiellt hos oss och du hanterar relationer, upplevelser och känslor som skapas i möten väl. Det är även viktigt att du har en trygghet i din profession och vana av att arbeta självständigt och kan göra egna bedömningar.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Innan erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
