Skötare till Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri, vikariat
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-10-09Om företaget
Akutavdelning barn- och ungdomspsykiatri, "BUP-akuten", är en slutenvårdsavdelning för barn och ungdomar upp till 18 år som har akutpsykiatrisk problematik.
Avdelningen arbetar med akut omhändertagande, krisbearbetning, diagnostik, utredning, farmakologisk behandlingar samt korta stödinsatser, såväl individuellt som för familj.
Vi har även en mottagning knuten till avdelningen på jourtid, där man som avdelningspersonal arbetar med triagering av de sökande, i tätt samarbete med läkare.
BUP Göteborg tillhör Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och består av fyra öppenvårdsmottagningar, tre subspecialiserade mottagningar och en mellanvårdsenhet.
Totalt på avdelningen jobbar cirka 35 personer. Vi är skötare, sjuksköterskor, sekreterare, psykolog, socionom, sektionsledare och vårdenhetschef. Avdelningen har två fasta specialistläkare.
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar i omvårdnadsgrupper och erbjuder ett självständigt och stimulerande arbete med ett gott kollegialt stöd. Vi erbjuder internutbildning utifrån individuellt behov och handledning. Du kommer att arbeta med en inkluderande, erfaren personalgrupp vars mål är att ge varje patient en god vård. Dina arbetsuppgifter
Som skötare på avdelningen arbetar du i omvårdnadsteam. Varje team har omvårdnadsansvar för två till tre patienter. Vi arbetar tvärprofessionellt med läkare, psykolog, sjuksköterska, skötare och socionom. Du arbetar med både barn, ungdom och förälder och du arbetar direkt i vårdmiljön.
Tjänsten innefattar dag- och kvällstjänstgöring. Schemaöversyn pågår där vi strävar efter helgtjänstgöring två av fem helger.
Tjänsten är ett vikariat.
Om dig
Vi söker dig som är en erfaren skötare. Meriterande är arbete inom sluten barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet. Som person är du ansvarskännande, flexibel, stresstålig och kreativ med inställningen att samarbete är nyckeln till god vård. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5681". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Neurologi-Psykiatri-Habilitering Kontakt
Vårdenhetschef, Åsa Lidman 076-1279836 Jobbnummer
9547872