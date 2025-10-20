Skötare sökes till Rättspsykiatrin - Akutenhet 6!
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2025-10-20
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Rättspsykiatrin är en unik verksamhet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beläget i Gunnilse cirka 20 minuter med kollektivtrafik från centrala Göteborg.
Rättspsykiatrins uppdrag att ge individuellt anpassad psykiatrisk vård och rehabilitering till patienter som dömts att överlämnas till vård. Verksamheten disponerar öppen och slutenvårdslokaler med förhöjd säkerhetsklassning och vårdar också patienter frihetsberövade enligt annan lagstiftning i samband med att de har behov av akut psykiatrisk specialistvård.
Vår målgrupp på rättspsykiatrin består av patienter med omfattande psykiatrisk problematik.
Rättspsykiatrin har ett samhällsskyddsansvar, där målet för verksamheten är att patienterna ska klara ett liv ute i samhället utan att återfalla i brott på grund av psykisk ohälsa. Rättspsykiatrin har således ett dubbelt uppdrag, både samhällsskydd och vård. Verksamheten är säkerhetsklassificerad och akutenheten har säkerhetsnivå 1, vilket är högsta säkerhetsnivån i Sverige. Akutenheten har ett regionalt uppdrag att vårda häktade, fängelse- och LRV-dömda frihetsberövade personer med behov av psykiatrisk heldygnsvård och består av tolv vårdplatser.
Vad erbjuder vi?
Vår målsättning är att erbjuda ett stimulerande och utvecklande arbete, där du i tätt samarbete med kollegor av olika professioner bedriver vård, rehabilitering och behandling. Inom rättspsykiatrin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuds du möjlighet till kontinuerlig fortbildning enligt lokala målsättningar och egna intressen.
Du har tillgång till verksamhetens rehabiliteringsfaciliteter, såsom gym och bassäng, för eget bruk. Genom fungerande rutiner, dynamisk säkerhet, delaktighet och kompetenta medarbetare skapar vi tillsammans en god och trygg arbetsmiljö. Publiceringsdatum2025-10-20Dina arbetsuppgifter
Som skötare arbetar du både med omvårdnad och samhällsskydd. Du ingår i ett team med flera yrkeskategorier där du som skötare har en central och viktig roll. Din huvudsakliga uppgift är att finnas till för patienterna och upprätthålla en lugn och trygg miljö på enheten. Som skötare har du en stöttande funktion samtidigt som du gör dagliga observationer. Du kommer att dokumentera i Melior och det ingår också läkemedelshantering på delegation, provtagningar och kontroller av vitala parametrar.
Som skötare/sjukvårdsbiträde ansvarar du för att tillsammans med dina kollegor upprätthålla en god arbetsmiljö på vårdenheten. Ditt förhållningssätt och dina insatser är av avgörande betydelse för att verksamheten ska präglas av lugn, trivsel, omvårdnad och trygghet. Tjänsten innefattar både dag-och kvällstjänstgöring.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska/sjukvårdsbiträde.
Det är meriterande om du har erfarenhet från rättspsykiatrin och/eller tidigare har arbetet inom kriminalvård, SiS och/eller arbete med frihetsberövande och tvång.
Du har omvårdande egenskaper, ett högt säkerhetstänk och ett intresse för juridik. Vidare tror vi att du är en lugn och trygg person som kan sätta gränser. Varierande arbetstempo är något du trivs med och du har lätt att ställa om från det lugna till det akuta. Du har förmåga att lyssna, förstå, motivera och sist men absolut inte minst så tror vi att du har ett genuint intresse för människor i utsatta situationer.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5933". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Rättspsykiatri Akutenhet 6 Kontakt
Vårdenhetschef, Susanne Björklund 031-3437962 Jobbnummer
9563789