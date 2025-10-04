Skötare sökes till psykiatriskt behandlingshem med KBT-inriktning
2025-10-04
SKÖTARE / BEHANDLINGSPEDAGOG FÖR FAST HELTIDSANSTÄLLNING!
Skolberga HVB i Rönninge är ett KBT-inriktat behandlingshem som vänder sig till vuxna personer med psykiatrisk funktionsnedsättning med eller utan missbruksproblematik.
Vi söker en utbildad behandlingspedagog, skötare inom psykiatri, socialpedagog eller motsvarande, med erfarenhet av omvårdnad och behandlingsarbete inom psykiatri, för fast anställning. Vi eftersträvar en jämn könsfördelning i vår arbetsgrupp och söker därför främst en man till just denna tjänst. Kompetens inom KBT och ESL samt erfarenhet av beroendevård och ser vi som ett stort plus. Körkort B samt att behärska det svenska språket obehindrat i tal och skrift är ett krav.
För att passa in i vår trevliga personalgrupp krävs att du är en varm person med stort hjärta, ansvarskänsla och äkta engagemang! Som en del i behandlingsteamet kommer du att arbeta i nära samarbete med ditt team samtidigt som du har ett stort eget ansvar som kontaktperson för ett antal vårdtagare. Tillsammans med medarbetare och ledning kommer du att bidra till det stimulerande och roliga arbetet med att utveckla verksamheten. Därför söker vi dig som är driftig, engagerad och som verkligen brinner för att ge den allra bästa tänkbara vård till vår målgrupp.
Schemalagd arbetstid dag/kväll samt var fjärde helg. Flextid, friskvårdspeng och en fantastiskt trevlig arbetsplats!
Mer utförlig information om vår verksamhet finner du på www.skolberga.se
Varmt välkommen att skicka din CV med en personlig presentation och löneanspråk till sara.ljungman@skolberga.se
. Vi hanterar ansökningar löpande.
Vi besvarar endast ansökningar som uppfyller kraven.
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
E-post: sara.ljungman@skolberga.se
Detta är ett heltidsjobb.
Uttringevägen 1
144 63 RÖNNINGE
För detta jobb krävs körkort.
Skolberga HVB
