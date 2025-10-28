Skötare Rättspsykiatriska kliniken i Säter Vikariat
Region Dalarna / Vårdarjobb / Säter Visa alla vårdarjobb i Säter
2025-10-28
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Rättspsykiatriska kliniken i Säter bedriver högspecialiserad vård på läns-, region- och riksnivå. Vi vårdar i huvudsak patienter enligt lagen om rättspsykiatrisk vård, men även patienter som insjuknar under pågående kriminalvård eller under häktningstiden. Totalt har vi 76 vårdplatser uppdelat på sju avdelningar som är bemannade med erfarna sjuksköterskor och skötare. Sjuksköterskor och skötare arbetar tillsammans i vårdlag och har ett nära samarbete med klinikens behandlingsteam bestående av kurator, psykolog, arbetsterapeut, missbruksterapeut samt läkare.
På rättspsykiatriska kliniken pågår ett förbättringsarbete omkring vårdprocessen samt införande av ytterligare vård- och behandlingsinsatser vilket du kommer att vara en del i. Att arbeta inom rättspsykiatrin är utvecklande och intressant.
Som skötare på en rättspsykiatrisk avdelning arbetar du närmast patienten med behandlings- och omvårdnadsinsatser utifrån patientens unika behov. Stödsamtal, dokumentation, provtagning och tjänstgöring i patientköket ingår i arbetsuppgifterna. Du kommer att vara ett stöd till patienterna vid olika aktiviteter som främjar till att öka patienternas färdigheter och återanpassning. Vi arbetar med kontaktmannaskap där du har ansvar för dina patienter och stöttar dem i de dagliga aktiviteterna på avdelningen.
Vi söker dig som är utbildad skötare/undersköterska som intresserad av att arbeta med vård- och behandlingsinsatser till patienter inom rättsspsykiatrin.Kvalifikationer
Examen från Vård- och omsorgsprogrammet, yrkespaketet Vård och omsorg på vuxenutbildningen, YH-utbildning Skötare inom Psykiatrisk verksamhet 400 poäng eller motsvarande relevant utbildning
B-körkort
För att du ska trivas hos oss är du trygg i din yrkesroll och har mod att agera. Som person är du lugn, nyfiken, empatisk, drivs av en vilja att hjälpa, är öppen för samarbete och att skapa en god stämning. Förmåga att dela med sig och ta tillvara sina kollegors kompetens är egenskaper vi värderar högt. Du kan skilja på det personliga och professionella och ser möjligheter i förändringar. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Registerutdrag från belastningsregistret samt drogtest kommer genomföras innan anställning.Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Kontroll i misstanke- och belastningsregister kommer att utföras.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
Rekryterande chef
Marika Hedgårds 0225-49 43 71 Jobbnummer
9577454