Skötare och vårdbiträden till sommarvikariat, Rättspsykiatri, Öjebyn
2026-02-19
Vill du ha ett stimulerande, roligt och utmanande arbete i sommar?
Nu söker Länsgemensam Rättspsykiatri i Öjebyn både skötare och vårdbiträden till sommarvikariat.
Rättspsykiatrin har ett länsövergripande ansvar för tvångsvård enligt LRV (Lagen om rättspsykiatrisk vård). Till oss kommer patienter som är dömda till rättspsykiatrisk vård samt i vissa fall särskilt vårdkrävande patienter enligt LPT och patienter från kriminalvården.
Verksamheten omfattar:
55 slutenvårdsplatser
5 vårdavdelningar samt en intagningsavdelning
Ett trettiotal patienter inom öppen rättspsykiatrisk tvångsvård
Två öppenvårdsteam
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad - för både individen och samhället.
Vi söker dig som: Är utbildad undersköterska/skötare, eller
Är intresserad av att arbeta som vårdbiträde (tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav)
Gärna har utbildning eller erfarenhet inom psykiatri (meriterande)
Behärskar svenska i tal och skrift
Har ett genuint intresse för människor i utsatta situationer
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som person är du lugn, trygg och stabil även i utmanande situationer. Du har ett professionellt bemötande, god samarbetsförmåga och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Ditt arbetssätt präglas av ansvarstagande, tydlig kommunikation och förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Det här får du arbeta med
Som skötare eller vårdbiträde inom rättspsykiatrin arbetar du med omvårdnad och samhällsskydd. Du ingår i ett multiprofessionellt team bestående av sjuksköterska, skötare, psykolog, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare.
Du arbetar nära patienterna i det dagliga omvårdnadsarbetet med delaktighet i vårdplanering och uppföljning tillsammans med teamet.
Verksamheten har ett tydligt samhällsskyddsansvar där målet är att patienterna ska kunna leva ett liv i samhället utan att återfalla i brott till följd av psykisk ohälsa.
Det här erbjuder vi dig
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenSommarvikariat på heltid under perioden maj-september.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Utifrån verksamhetens karaktär och krav på säkerhet, måste man som sökande till vår verksamhet, vara beredd att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Enhetschef
Åsa Lundberg asa.m.lundberg@norrbotten.se 070-256 03 05 Jobbnummer
9751744