Skötare med koordineringsansvar till Neuropsykiatrisk mottagning
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-03-03
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vill du ha en central och samordnande roll där du gör verklig skillnad för patienter och kollegor?
Vi söker nu en strukturerad och trygg koordinator som är skötare/undersköterska och vill vara navet i vår verksamhet.Publiceringsdatum2026-03-03Beskrivning
Neuropsykiatrimottagning Väster är en av Sveriges största psykiatriska mottagningar, som utreder och behandlar adhd och tourettes, samt utreder autism. Vid neuropsykiatriskt funktionsnedsättning ansvarar mottagningen också att behandla annan psykiatrisk samsjuklighet som patienten eventuellt lider av. Mottagningen har växt och fortsätter växa i hög takt vad gäller antalet pågående patienter som erhåller vård.
Vi har det senaste året testat ett arbetssätt där en koordinator stöttar klinisk personal kring patientarbetet, vilket fallit mycket väl ut. Därför söker vi nu efter ytterligare en medarbetare för att kunna breddinföra arbetssättet!Dina arbetsuppgifter
Samordna och koordinera inkommande ärenden via 1177 och SÄLMA
Ta kontakt med patienter, anhöriga eller externa aktörer (t.ex. socialtjänst, Försäkringskassan m.fl.) via telefon och 1177
Inhämta relevant information när det behövs
Bedöma ärendets karaktär och lämpliga åtgärder
Föra ärendet vidare till rätt yrkesprofession eller lyfta ärenden i relevanta forum för vidare hantering
Fungera som samordnande länk mellan patient och vårdpersonal vid behov
Det kan förekomma andra arbetsuppgifter, vilket kan variera dag för dagKvalifikationer
Formell kompetens
Skötare/undersköterska med erfarenhet inom psykiatri
Förmåga att göra strukturerade bedömningar
Trygg i samtal med patienter i kris
Mycket goda språkkunskaper i svenska, såväl i tal och skrift
God administrativ förmåga
God vana inom IT. Meriterande om du har vana av Melior, ELVIS och 1177.
Erfarenhet av övergripande koordinering är meriterande vid rekryteringDina personliga egenskaper
God kommunikativ förmåga
Strukturerad och lösningsorienterad
Flexibel och stresstålig
Prestigelös
Trygg i sin professionella roll
Vid rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig ett stimulerande, varierat och utvecklande arbete med goda möjligheter till lärande. Arbetet är flexibelt och självständigt, där du själv kan prioritera och planera din arbetsdag utifrån givna förutsättningar.
Vi har en god arbetsgemenskap på arbetsplatsen. Din arbetstid är förlagd till dagtid, helgfria vardagar med möjlighet till flexibla arbetstider. Mottagningen ligger centralt nära Järntorget på Första Långgatan 26. På mottagningen finns ett gym som man kostnadsfritt kan träna i. Lokalen är mycket modern och totalrenoverad 2017-2018.Anställningsvillkor
Heltidsanställning på 100% tjänstgöringsgrad. Tillsvidareanställning. Tidpunkt för start av anställning är i slutet av augusti 2026, eller enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
