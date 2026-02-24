Skötare med intresse för akutpsykiatri och psykiatrisk hemsjukvård
Vi söker nu en skötare som vill vara del av vår meningsfulla vardag!
Vårt erbjudande
Inom vuxenpsykiatrin, vid psykiatriska kliniken Motala Mjölby, arbetar vi utifrån en sammanhållen vårdkedja med behandlaransvar i både öppen och slutenvård samt i de fall patienten är ansluten till vårt mobila omvårdnadsteam.
Mobila omvårdnadsteamet är psykiatriska klinikens akutverksamhet men erbjuder även specialiserad psykiatrisk hemsjukvård som alternativ till heldygnsvård.
Det finns fyra upptagningsområden med mottagningsverksamhet i Motala och Mjölby. Det finns också äldrepsykiatriska team samt ett beroendeteam på båda orterna.
Verksamhetsidén är att med ett integrerat familjebemötande kunna ge patienten tidiga, individuella och behovsanpassade insatser. Tack vare detta har vår slutenvårdsavdelning endast tretton vårdplatser, vilket upplevs tillräckligt trots ett upptagningsområde på cirka 90 000 invånare.Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Med patienten i fokus arbetar vi integrerat med mottagning, akutpsykiatri, psykiatrisk hemsjukvård samt slutenvård. I arbetet ingår akuta bedömningar och planerad hemsjukvård. Arbetsuppgifterna består av psykiatriska bedömningar, suicidriskbedömningar, stöd - och aktiveringsbesök, stödsamtal, telefonrådgivning, samverkan, polikliniska behandlingsalternativ, dokumentation samt rapportering. Som skötare på mobila omvårdnadsteamet ansvarar du för att ge en god kvalitativ omvårdnad, uppmärksamma behov hos patienter och tillgodose en säker psykiatrisk vård. Det är ett flexibelt arbete med många variationer.
Arbetsgrupp
På mobila omvårdnadsteamet arbetar skötare och sjuksköterskor, man arbetar alltid i par och vid behov är läkare med på besök. Tillsammans med öppenvårdsmottagningarna kan andra professioner involveras.
Om dig
Du är färdigutbildad skötare/undersköterska och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet inom psykiatri. Uppdraget innebär en daglig kommunikation med patienter, deras närstående och mellan oss kollegor det är därför viktigt att du har mycket goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift.
Du är flexibel och positiv och har en vilja att hjälpa andra. Du är även bra på att samarbeta med andra både inom och utanför ditt team. Du kan arbeta självständigt med en kollega och ta grundade beslut.
Här kan du läsa om vår karriärstege för skötare och även om dina förmåner hos oss.
Ansökan och anställning
Utifrån förändringar i arbetsgruppen så är vi i behov av medarbetare för en tillsvidareanställning, alternativt ett vikariat. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, natt och helg.
Intervjuer kommer ske fortlöpande under rekryteringsprocessen, välkommen in med din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
