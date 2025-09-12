Skötare med hantverksintresse till Brinkåsen
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Vänersborg Visa alla undersköterskejobb i Vänersborg
2025-09-12
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du kombinera kreativt hantverk med meningsfullt patientarbete?
Vi söker en engagerad och lösningsfokuserad skötare till vår hantverksstudio på Brinkåsen - en arbetsplats där omtanke, kreativitet och samarbete står i centrum.Publiceringsdatum2025-09-12Arbetsuppgifter
Som skötare i hantverksstudion ansvarar du för att tillsammans med våra patienter arbeta med trä- och metallslöjd. Du handleder, inspirerar och vägleder patienterna i deras skapandeprocesser, med syfte att stärka deras självkänsla, delaktighet och struktur i vardagen.
Du arbetar sida vid sida med en kollega som ansvarar för syverkstaden, och tillsammans utgör ni hantverksstudions kärna.
I hantverkstudion erbjuder vi patienter möjlighet att arbeta med olika former av hantverk som bland annat trä, metall, syslöjd, bild och smyckestillverkning.
Tjänsten är en del av Aktivitetshuset, där du blir en del av ett professionellt team som består av skötare, arbetsterapeut, specialpedagog samt hälsopedagog. I aktivitetshuset samarbetar vi över gränserna vilket innebär att det ibland kan vara aktuellt att hjälpa till i exempelvis cafét eller växtkraftsgruppen. Vi samarbetar även nära med samtliga avdelningar inom Brinkåsen.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad skötare
Har ett genuint intresse för hantverk, framför allt trä och metall
Är kreativ, lösningsorienterad och har god förmåga att inspirera andra
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Har förståelse för psykisk ohälsa och kompetens att bemöta personer med olika svårigheter.
Har B-körkort
Vi ser det som meriterande om du:
Har erfarenhet av pedagogiskt arbete eller handledning
Har arbetat i liknande miljöer med patienter i meningsfull sysselsättning
Har kunskap om maskiner och verktyg inom trä- och metallslöjd
Om arbetsplatsen
Brinkåsen är en del av rättspsykiatrin i Västra Götalandsregionen, och Aktivitetshuset är en central del av vår verksamhet. Här erbjuder vi meningsfulla aktiviteter för patienter inom flera områden, som exempelvis;
Hantverk (trä, metall, textil)
Caféverksamhet
Växtkraft
Skola
Musikrum
Gym
Dans
Yoga
Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, engagemang och omtanke - både gentemot våra patienter och varandra.Övrig information
Intervjuer kan komma att ske löpande. Vid tillsättning av tjänst inom psykiatrin begär vi alltid utdrag ur Misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
