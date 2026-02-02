Skötare inom öppenvården, vikariat - söker du nya utmaningar?
Västra Götalandsregionen / Vårdarjobb / Göteborg Visa alla vårdarjobb i Göteborg
2026-02-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-02-02Om företaget
Psykosmottagning Nordost (PNO) är en psykiatrisk öppenvårdsmottagning för personer med psykossjukdomar.
Vi finns centralt i Gamlestaden och arbetar mot stadsdelarna Angered, Kortedala och Bergsjön. Vår verksamhet bygger på det samhällsbaserade metodprogrammet Integrerad Psykiatri/R-ACT, där vård och stödinsatser utgår från varje patients mål, resurser och behov. Närstående ses som en viktig del av vården.
Teamet är mångprofessionellt och består av läkare, psykologer, kuratorer, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, fysioterapeut, mentalskötare, medicinska sekreterare, sektionsledare och enhetschef. Tillsammans arbetar vi för att ge våra patienter bästa möjliga vård och stöd i sin vardag.
Vad erbjuder vi dig?
Hos oss får du ett stimulerande och meningsfullt arbete i ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och samarbetar nära i vardagen. Du får en individuellt anpassad introduktion och bredvidgång, både i rollen som skötare och som case manager. Vi arbetar med teamhandledning som både utvecklar kompetens och skapar en positiv arbetsmiljö.Dina arbetsuppgifter
Arbetet är varierande - du möter patienter vid mottagningsbesök, gör hembesök och samarbetar med socialtjänst och slutenvård. Det kräver flexibilitet, nyfikenhet och god samarbetsförmåga, men ger mycket tillbaka i form av lärande, utveckling och gemenskap.
Vi söker nu en vikarierande skötare under ett år, som vill bli en del av vårt engagerade team - kanske är det du?
Om dig
Du är utbildad skötare och vill arbeta i en verksamhet där engagemang, utveckling och samarbete står i fokus. Erfarenhet av psykiatrisk omvårdnad är meriterande. Rollen innebär att du både arbetar som skötare och som case manager med ansvar för insatser enligt R-ACT-modellen.
Du behöver kunna arbeta självständigt men också samarbeta nära med kollegor och samarbetspartners. Vi värdesätter engagemang, flexibilitet och ansvarstagande. Lyhördhet, noggrannhet och humor hjälper dig att skapa trygghet och delaktighet i mötet med patienter och kollegor.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Från den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/627". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuse, Psykosmottagning Nordost Kontakt
Enhetschef, Matilda Hansson 079-0655344 Jobbnummer
9718619