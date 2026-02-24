Skötare för timanställning till Psykiatriska kliniken Varberg
2026-02-24
Är du skötare och vill ha en timanställning inom heldygnsvården? Välkommen till oss i Varberg!Publiceringsdatum2026-02-24Dina arbetsuppgifter
Till Psykiatriska kliniken i Varberg söker vi dig som vill ha ett utvecklande arbete, där du arbetar i nära samarbete med olika professioner.
Vi erbjuder dig ett arbete i en organisation med patienten i fokus, som präglas av vetenskap, beprövad erfarenhet, öppenhet och samverkan. I vår verksamhet ser man till hela människan och vi arbetar för att ständigt förbättra och utveckla den psykiatriska omvårdnaden.
Som skötare kommer du att arbeta närmast patienten och i ditt arbete ingår exempelvis daglig omvårdnad, kontroll av vitala parametrar, stödsamtal, aktiviteter/social träning samt dokumentation i Cosmic (Region Hallands datajournalsystem). Ditt arbete anpassas efter varje patients unika behov, som kan variera under behandlingstiden.
Du kommer att få en verksamhetsnära introduktion på våra avdelningar i samband med timanställningens start. Timanställda erbjuds även APT, samt utbildning i självskydd och HLR.
Vi sköter bokningar av timanställd personal via verktyget Tessa, vilket skapar en bättre överblick för tillgänglighet och förfrågning/bokning av arbetspass både för dig som timanställd och för verksamheten.
Arbetstid: Dag-, kväll- och nattjänstgöring.
Timanställning.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatrin i Varberg söker nu skötare för timanställning till heldygnsvården. Psykiatriska kliniken i Varberg har fem avdelningar för heldygnsvård: avdelning 21 som är en rättspsykiatrisk avdelning, avdelning 22 som är en allmänpsykiatrisk vårdavdelning, avdelning 23 med inriktning psykosvård, avdelning 24 med inriktning missbruk och beroende samt PIVA som är en psykiatrisk intensivvårdsavdelning med tillhörande akutmottagning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har fullgjord undersköterskeutbildning (Omvårdnadsprogrammet eller Vård och omsorgsprogrammet alternativt äldre program) med lägst betyg Godkänd i samtliga kurser, eller har fullgjord undersköterskeutbildning med annan inriktning. Erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård är meriterande.
Vi värdesätter att du är en person med ett respektfullt bemötande och att du värnar om ett gott samarbete med såväl patienter som kollegor. Du har en god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten, lugn samt är ansvarstagande i din roll som skötare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklar i arbetet.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som undersköterska
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Timlön
