Skötare/fast vårdkontakt till det rättspsykiatriska öppenvårdsteamet
2026-03-17
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö är en specialistenhet som har i uppdrag att vårda patienter som av domstol överlämnats till rättspsykiatrisk vård. Vi tar även emot patienter från Kriminalvården som är i behov av psykiatrisk omvårdnad och behandling. Kliniken uppbär alla tre säkerhetsklasser och erbjuder en högkvalificerad rättspsykiatrisk vård baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet. Vid den Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö finns det 11 slutenvårdsavdelningar med olika profiler och inriktningar samt en öppenvårdsenhet.
Klinikens öppenvårdsenhet arbetar främst med patienter som är på väg att skrivas ut, eller redan har skrivits ut, från den rättspsykiatriska slutenvården och som fortsatt är i behov av rättspsykiatrisk vård i öppen form. Enheten planerar och bedriver sitt arbete i nära samverkan med kommunens socialtjänst och socialpsykiatri, övrig psykiatri samt andra samverkanspartners för att säkerställa att varje patient erbjuds en god, säker och väl samordnad öppenvård.
På klinikens öppenvårdsenhet arbetar två sjuksköterskor, tre fasta vårdkontakter, en behandlingspedagog, en hälso- och sjukvårdskurator, psykolog samt överläkare. Arbetet bedrivs i ett nära tvärprofessionellt team där varje yrkesgrupp bidrar med sin kompetens i planering, genomförande och uppföljning av patienternas vård och behandling. Målgruppen är patienter hemmahörande i Kronoberg och Blekinge.Publiceringsdatum2026-03-17Arbetsuppgifter
Den fasta vårdkontakten arbetar övergripande för att stärka patientens psykiska hälsa och känsla av egenmakt, säkerställa följsamhet till den rättspsykiatriska öppenvårdens villkor och föreskrifter samt förebygga återfall i missbruk och brottslighet. Arbetet syftar till att skapa stabila och långsiktiga förutsättningar för patientens återhämtning och återanpassning i samhället, samtidigt som samhällets skyddsintressen tillgodoses.
Som fast vårdkontakt arbetar du i ett mobilt öppenvårdsteam som möter patienterna i deras vardagsmiljö och erbjuder individuella stödinsatser. Arbetet innebär att bygga och upprätthålla en professionell relation till patienterna, lära känna deras behov och livssituation samt uppmärksamma tidiga tecken på förändringar i mående, både fysiskt och psykiskt, för att kunna bidra till rätt stöd och insatser i rätt tid.
I rollen ingår även ett nära samarbete med boendepersonal, boendestöd och andra kommunala aktörer. Tillsammans med övriga professioner i öppenvårdsteamet erbjuder du vid behov handledning till boendepersonal för att bidra till samsyn och trygghet i vård och bemötande kring patienten. Arbetet innebär också att stärka patientens sociala nätverk och delaktighet i samhällsgemenskapen samt att samverka med sysselsättningsverksamheter och stödja patienten i att hitta meningsfulla aktiviteter.
Som fast vårdkontakt har du även ett viktigt samordningsansvar och fungerar som en central länk mellan patienten, dennes anhöriga, rättspsykiatrin samt andra aktörer och myndigheter. I uppdraget ingår att delta vid öppenvårdsronder och samordnade vårdplaneringar.Kvalifikationer
För att arbeta som skötare ska du ha formell kompetens som uppfyller kraven för skötare inom psykiatrin eller undersköterska.Erfarenhet av rättspsykiatriskt vårdarbete är ett krav. Erfarenhet av arbete inom rättspsykiatrisk öppenvård är meriterande.
Som person är du relationellt orienterad med en mycket god förmåga att samarbeta med olika professioner. Egenskaper som flexibilitet, ansvarstagande och prestigelöshet värdesätts högt. Du är trygg i dig själv och i din yrkesroll och har en god förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer även i komplexa situationer. Arbetet ställer krav på omdöme, struktur och förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är en aktiv del av ett tvärprofessionellt team.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 158/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
Region Kronoberg, Rättspsykiatriska Regionkliniken
Anette Johannesson anette.johannesson@kronoberg.se 0470-58 71 43
