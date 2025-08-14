Skötare, avdelning 6, Rättspsykiatrin i Örebro
Rättspsykiatrin i Örebro består av fyra avdelningar med sammanlagt 34 slutenvårdsplatser. Patienterna har blivit överflyttade till vård i stället för fängelse och vårdas enligt Lagen om Rättspsykiatrisk Vård (LRV). Vårdtiderna är relativt långa eftersom patienterna har en komplex problematik vilket medför att arbetet är systematiskt, varierande och stimulerande. När du börjar arbeta hos oss får du en adekvat introduktion och under anställningen erbjuds du fortlöpande möjligheter till kompetensutveckling. Här välkomnas du till en spännande arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och i verksamheten bedrivs flera olika projekt i syfte att förbättra vården och patientens delaktighet, bland annat implementeras den evidensbaserade metoden Safewards.
Inom den rättspsykiatriska verksamheten utreder, behandlar och rehabiliterar vi personer dömda till rättspsykiatrisk vård. Verksamheten består av ett antal vårdavdelningar samt ett öppenvårdsteam. Tillsammans är vi runt 90 medarbetare som arbetar med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Avdelning 6 är rättspsykiatrins intag- och utredningsavdelning med säkerhetsklassnivå två. Här befinner sig patienter i början av vårdtiden och fokus under denna del av vårdprocessen är kartläggning, utredning och vårdplanering. Vi samarbetar och jobbar nära de andra avdelningarna på kliniken dit patienten flyttar efter cirka tre till sex månader. Vården är personcentrerad med patienten i fokus och som skötare är du den i teamet som primärt jobbar med den psykiatriska omvårdnaden. Du arbetar tillsammans med sjuksköterska, behandlingsassistent, läkare, psykolog, arbetsterapeut, öppenvårdssjuksköterska och kurator. Du behöver kunna arbeta självständigt och vara flexibel samt ha förmåga att uppmärksamma och formulera de specifika behov inom ditt område som finns kring varje enskild patient. Du förväntas också bidra till verksamhetens utveckling och ta ansvar för att förbättra de delar av vården du ansvarar för.
Omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri via Komvux eller genom yrkeshögskoleutbildning med psykiatriinriktning som ger behörighet till anställning som skötare. Körkort är ett plus men inte nödvändigt.
Omvårdnadsutbildning med inriktning psykiatri via Komvux eller genom yrkeshögskoleutbildning med psykiatriinriktning som ger behörighet till anställning som skötare. Körkort är ett plus men inte nödvändigt.Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda.
Månadslön
Detta är ett heltidsjobb.
Region Örebro Län
