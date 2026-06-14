Skördearbetare av Blomkål,Vitkål och Rödkål
TG Grönsaker AB / Skogsjobb / Ängelholm Visa alla skogsjobb i Ängelholm
2026-06-14
, Åstorp
, Bjuv
, Bräcke
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos TG Grönsaker AB i Ängelholm
Arbetsuppgifter består av handskörd av Blomkål, Vitkål och Rödkål samt lastning och vägning av lådor, Rensa Rotselleri, Potatissortering.
Busshållplats finns i anslutning av arbetsplatsen.
Du som inte seriösts kan tänka dig denna typ av arbetsuppgifter och på ett smidigt sätt kan ta dig till arbetsplatsen, behöver inte ansöka på denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: torle@telia.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare TG Grönsaker AB
(org.nr 556985-0737)
Torlarps Allé 6 (visa karta
)
262 70 STRÖVELSTORP Kontakt
Niclas Torle torle@telia.com 0706333515 Jobbnummer
9962606