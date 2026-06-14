Skördearbetare av Blomkål,Vitkål och Rödkål

TG Grönsaker AB / Skogsjobb / Ängelholm
2026-06-14


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Arbetsuppgifter består av handskörd av Blomkål, Vitkål och Rödkål samt lastning och vägning av lådor, Rensa Rotselleri, Potatissortering.
Busshållplats finns i anslutning av arbetsplatsen.
Du som inte seriösts kan tänka dig denna typ av arbetsuppgifter och på ett smidigt sätt kan ta dig till arbetsplatsen, behöver inte ansöka på denna annons.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
E-post: torle@telia.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
TG Grönsaker AB (org.nr 556985-0737)
Torlarps Allé 6 (visa karta)
262 70  STRÖVELSTORP

Kontakt
Niclas Torle
torle@telia.com
0706333515

Jobbnummer
9962606

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