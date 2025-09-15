Skördarförare till en ny gallringsgrupp
2025-09-15
Välkommen att söka jobb hos oss på DG Skog
DG Skog är skogsentreprenadsavdelningen av Dille Gård AB som i sin tur ingår i Dille koncernen som är en familjeägd koncern. Vi kör i dagsläget åt Gällö Skog.
Dille Gård AB är ett litet dynamiskt företag med verksamhet inom utbildning, veterinärvård och skogliga tjänster. Vi jobbar hårt med att skapa en trygg, prestigelös och inspirerande miljö för personal och de människor vi möter i vårt arbete. Hos oss erbjuds du möjlighet att ta ansvar, växa och bidra till att skapa en inkluderande miljö där alla får komma till tals. Vi jobbar mot vår vision "Våga, Vilja och Kunna" med stor entreprenörsanda
Ta en titt på vår Facebooksida eller Instagram så ser du mer om vad som händer på Dille Gård just nu.
DG Skog söker nu två skördarförare till en ny grupp som ska startas i november. Gruppen kommer i huvudsak att köra i området Krokom och västerut. Skiftkörning kommer att förekomma. Även övernattning i koja om det är för långt för att dagspendla. Skördarförarna kan vid behov även få köra skotaren. Maskinerna är en 6WD JD 1170G med ett H212 aggregat och 11 meters kran samt en JD 1510G. Då Dille Gård AB har flera skogsmaskinsutbildningar kommer det även bli aktuellt med elevkontakter, både som praktik och fältbesök från skolan för att demonstrera hur det ska se ut.
Som skördarförare hos oss har du en viktig roll i verksamheten. Du:
Sköter maskinell gallring och stickvägsplanering
Utför enklare reparationer och daglig skötsel både på koja och maskin
Ansvarar för viss administration i Forest Link för fakturering och rapportering av virke
Sköter dieselbeställningar. En i gruppen kommer i huvudsak att ha denna uppgift men alla kan komma att göra det
Ordna med flyttar mellan objekt
Vi söker dig som har:
Gymnasial skoglig utbildning eller motsvarande erfarenhet
B-körkort, vilket även är ett krav
Förmåga att arbeta självständigt och strukturera ditt arbete
God samarbetsförmåga och servicekänsla
Vana att arbeta med digitala verktyg och system
Provanställning tillämpas, max 6 månader.
Urval och intervjuer sker löpande. Tjänsten kan därför komma att tillsättas innan ansökningstidens slut. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
E-post: tomas.m@dilleskog.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Maskinförare".
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare Dille Gård AB
(org.nr 556417-3853)
836 95 ÅS Körkort
