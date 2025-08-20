Skoperande sjuksköterska till Mag- och tarmmottagning i Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Sjuksköterskejobb / Kristianstad Visa alla sjuksköterskejobb i Kristianstad
Gör skillnad. Varje dag.
Trivs du med ett självständigt arbete och vill arbeta i ett team där patienten alltid är i fokus? Söker du efter utmaning och drivs av utveckling och framåtanda? Här på mag- och tarmmottagningen i Kristianstad arbetar vi med ett empatiskt förhållningssätt för att kunna möta våra patienters olika behov på allra bästa sätt. Låter detta som en tjänst för dig? Välkommen att söka dig till vår trivsamma arbetsplats!
Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) är nordöstra Skånes akutsjukhus. Här bedrivs akutsjukvård under dygnets alla timmar av kvalificerade och engagerade medarbetare. CSK har det stora sjukhusets resurser och det mindre sjukhusets närhet och samhörighet. Vi är cirka 2 600 medarbetare.
Mag- och tarmmottagningen är en del av verksamhetsområde (VO) medicin på CSK. Vår personal består av ett väletablerat team med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och medicinska sekreterare. Här har vi en god stämning och en fin gemenskap! Vi erbjuder dig en trivsam arbetsmiljö i fina, anpassade lokaler med en personalgrupp som har roligt tillsammans i arbetet och alltid nära till skratt!
Vi har en omfattande endoskopiverksamhet för all gastrointestinal endoskopi samt bronkoskopi. Mag- och tarmmottagningen utreder och följer även patienter med gastrointestinala sjukdomar och leversjukdomar.Publiceringsdatum2025-08-20Arbetsuppgifter
Vi välkomnar en skoperande sjuksköterska som vill bli en del av vårt team! Behovet av kompetens inom gastroskopi och koloskopi är stort och växande.
För dig som är sjuksköterska men inte är utbildad skopist erbjuds utbildning inom ramen för din arbetstid. Utbildningen är en högskoleutbildning på halvtid under två år. Under utbildningen arbetar du på enheten för att få inblick i hela vårdförloppet samt med stöd av handledare utföra din verksamhetsförlagda utbildning. Vi lägger stor vikt vid handledning och har stor erfarenhet av utbildning.
Efter genomgången utbildning kommer du självständigt utföra gastro- och koloskopier. Läkarna på gastrosektionen är alltid tillgängliga för att ge stöd i ditt arbete.
Vi värnar om kompetensutveckling hos oss därför har vi varannan vecka APT och varannan vecka utbildning inom aktuellt område. Arbetstiden är förlagd dagtid måndag till fredag.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård eller sjuksköterska som genomgått skopistutbildning. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har intresse för medicinteknisk utrustning. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av endoskopi- och sjuksköterskemottagning.
Vi söker dig med en god förmåga att, med ett empatiskt förhållningssätt, se och möta patienters olika behov. För att trivas och lyckas i tjänsten är det viktigt att du är noggrann, prioriterar väl och har förmåga att snabbt ställa om när förutsättningarna i arbetet ändras. Du trivs med att arbeta i team samtidigt som du har förmågan att ta egna initiativ och arbeta självständigt. Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
