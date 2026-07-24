Skoperande sjuksköterska till endoskopienheten, välkommen!
Region Östergötland / Sjuksköterskejobb / Linköping Visa alla sjuksköterskejobb i Linköping
2026-07-24
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, Åtvidaberg
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Vill du ha ett jobb där du känner dig uppskattad, får växa – och faktiskt går hem med energi kvar?
Hos oss på endoskopienheten vid Universitetssjukhuset i Linköping väntar en arbetsplats där kollegor stöttar, skrattar och tar hand om varandra och där arbetsmiljön är högt prioriterad. Vi gör skillnad för våra patienter.
Vill du arbeta självständigt med avancerad endoskopisk diagnostik och samtidigt göra stor skillnad för patienterna?
Vi söker sjuksköterska till vår endoskopienhet. Hos oss får du en självständig roll där du utför endoskopiska undersökningar i nära samarbete med läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om de som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål – att göra skillnad på riktigt, och föra livet framåt.
Vi erbjuder:
Nya moderna och välutrustade endoskopisalar då vi flyttar till helt nybyggda lokaler på Universitetssjukhuset i november 2026. Ett självständigt och utvecklande arbete med stor möjlighet att påverka. Engagerade och kompetenta kollegor. Individuell introduktion utifrån dina erfarenheter. Möjlighet till fortbildning och kompetensutveckling. En arbetsplats präglad av samarbete, kvalitet och ständig utveckling.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Som endoskoperande sjuksköterska ansvarar du föra att planera, genomföra och dokumentera endoskopiundersökningar enligt verksamhetens riktlinjer och gällande kompetensområde.
Du möter patienten genom hela vårdkedjan och bidrar till ett tryggt, professionellt och personcentrerat omhändertagande.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Självständigt utförande av endoskopiundersökningar. Bedömning och omhändertagande av patienter före, under och efter undersökning. Dokumentation av fynd och undersökningsresultat. Information och rådgivning till patienter och närstående. Medverkan i kvalitets- och utvecklings-arbete. Samarbete med läkare, sjuksköterskor undersköterskor.
Arbetsgrupp
Vi är idag ett härligt gäng på runt 20 medarbetare – både undersköterskor och sjuksköterskor. Många har lång erfarenhet och hjälper mer än gärna till. Vi har en positiv stämning där teamwork och engagemang är centralt.
Om dig
Är legitimerad sjuksköterska.Har intresse av att självständigt utföra endoskopiska undersökningar.Har erfarenhet av arbete inom endoskopiverksamhet, gastroenterologi eller liknande specialitet.Är trygg i din yrkesroll och har god klinisk bedömningsförmåga.Har ett stort patientfokus och ett professionellt bemötande.Trivs med att ta ansvar och arbeta både självständigt och i team.
Ansökan och anställning
Hos oss får du möjlighet att använda hela din kompetens i en verksamhet där kvalitet, utveckling och patientens bästa står i fokus. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Kirurgiska kliniken US Kontakt
Sandra Forsander, Vårdförbundet sandra.forsander@regionostergotland.se Jobbnummer
10011280