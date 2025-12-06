Skönhetsexpert till Depart.a.mental
2025-12-06
Depart.a.mental
Depart.a.mental är en konceptbutik med unik atmosfär, personlig service och ett noga kurerat sortiment av kvalitetsprodukter inom skönhet, mode och livsstil. Vi erbjuder våra kunder inspiration, kunskap och en personlig upplevelse i varje möte.
Nu söker vi en skönhetsexpert till vår butik Depart.a.mental Aranda - en spännande roll för dig som älskar skönhet, kundkontakt och försäljning.
Om rollen
Som skönhetsexpert hos oss är du butikens ansikte utåt och en central del av kundupplevelsen.
Nu söker vi fler engagerade personer till vårt team på Arlanda.
Om uppdraget
Det här är ett uppdragsbaserat arbete där du fakturerar för utförda pass.
Du kan använda en egenanställningstjänst (t.ex. Frilans Finans eller motsvarande) eller fakturera via eget bolag, det väljer du själv.
Som säljare/uppdragstagare hos oss möter du resenärer från hela världen och erbjuder personlig service, produktkunskap och inspiration.
Passen varierar över butikens öppettider (05.00-22.00), och du väljer själv vilka pass du vill ta.
Beräknad omfattning är 20-30 timmar per vecka.
Start: omgående.
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet av försäljning inom detaljhandel (gärna skönhet, mode eller livsstil).
Trivs med varierade dagar och mötet med människor.
Har ett intresse för skönhet, mode och aktuella trender.
Är trygg i miljöer med högt tempo (Arlanda är dynamiskt!).
Meriterande: erfarenhet av att skapa innehåll för sociala medier.
Exempel på uppdragsmoment:
Möta, guida och inspirera kunder
Presentera produkter och varumärken
Assistera i köpprocessen via vårt digitala POS-system
Upprätthålla butikens visuella standard
Ta pass under butikens öppettider (morgon/kväll/helg)
Utföra enklare öppnings- eller stängningsmoment enligt Arlandas rutiner
Det här uppskattar många hos oss:
Flexibiliteten att välja pass
En unik arbetsplats i en av landets mest besökta destinationer
Möjlighet att jobba med spännande varumärken inom skönhet och mode
Ett energifyllt team med stark lagkänsla
Arvodesnivåer inklusive kvälls- och helgersättning ("OB-liknande" nivåer)
Personalrabatt enligt våra riktlinjer
Praktisk information
Roll: Uppdragstagare (egen fakturering)
Arvode: timarvode + arvodesnivåer för kväll/helg + semesterersättning
Plats: Stockholm Arlanda Airport
Omfattning: 20-30 h/vecka (pass du själv väljer att ta)
Intresserad?
Skicka din ansökan redan idag! Vi håller intervjuer löpande inför öppningen.
Välkommen till Depart.a.mental på Arlanda! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-05
E-post: zari@depart.a.mental.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skönhetsexpert Arlanda". Arbetsgivare Co-X AB
(org.nr 559384-1272)
190 60 STOCKHOLM-ARLANDA Arbetsplats
Depart.a.mental Kontakt
Zari N zari@depart.a.mental.com Jobbnummer
9632102