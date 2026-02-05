Skön kille med humor söker personlig assistent i Hästveda! Refnr: 268-2026
2026-02-05
Det här jobbet vill du bara inte missa!
Vi söker dig som är tjej eller kille, 18-40 år och som vill jobba som personlig assistent till den här sköna killen. Här kommer hans presentation.
Hej!
Jag är en självständig, glad och positiv 19-åring med ett fysiskt funktionshinder. Mina händer är lite bråkiga men jag är rörlig och kan förflytta mig mellan mina hjälpmedel men behöver lite stöttning med det i vissa situationer. I övrigt behöver jag hjälp med handräckning, matning, matlagning och personlig hygien med mera.
Intressen jag har är att gymma, träna olika parasporter, spela schack, lyssna på musik, läsa böcker, gå på evenemang.
Du som assistent ska vara pålitlig, positiv och engagerad och jag tackar inte nej till lite humor. Du ska inte vara rädd för att hugga i vid behov men behöver även förmåga att hålla dig i bakgrunden när detta krävs. Jag är som sagt självständig och har inte någon intellektuell funktionsnedsättning. Social kompetens är viktigt likaså att du inte har tummen mitt i handen då mina hjälpmedel ibland behöver justeras och fixas med. Att du kan prata och förstå svenska är en självklarhet.
Ett krav är att du måste ha körkort och tillgång till bil då jag bor utanför Hässleholm och dessutom ofta är ute på aktiviteter.
Jag söker nu en timvikarie som kan arbeta under helger och lov. Under sommaren finns även möjlighet att gå på schema. Arbetstiderna kommer vanligtvis att vara kl. 09-17.
Om ansökan
Ansökan ska innehålla: personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före erbjudande om anställning måste utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Rekrytering kommer att påbörjas innan sista ansökningsdag. Skicka din ansökan till jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: 268-2026.
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: jobbansokan@mejdej.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "268-2026".
MejDej-kooperativet
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 044-7815112
