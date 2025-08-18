Skön kille i Göteborg söker personlig assistent på 50 %!
Passal AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-08-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Passal AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Vem är jag?
Jag är en kille i 40-årsåldern som bor i Göteborg. Min CP-skada gör att jag sitter i rullstol och behöver hjälp med det mesta. Jag kommunicerar med mina egna ljud och "Bliss" (en slags ordkarta där jag pekar med en laserlampa).
Vem är du?
• Du är dynamisk, du ska trivas lika bra i lugnet hemma samt hantera stress och snabba puckar.
• Du är lugn och trygg i dig själv
• Du är inkännande, kan lyssna och förstå
• Du är icke-PK, du står för dina egna tankar och åsikter
• Du är lösningsorienterad
• Du har humor
• Du gillar musik
• Du är självgående och ansvarsfull
Jag tycker inte att det här är ett vanligt vårdyrke och många av mina assistenter har en helt annan bakgrund, till exempel inom musik eller träning. Jag röker och det får du också gärna göra, det är dock inget strikt krav! ;)
Tjänstens upplägg:
Omfattning: ca 50 %
Start: Omgående
Upplägg: Tjänsten är en fast schemarad på 4 veckor rullande. Du behöver kunna arbeta både vardagar och helger, dag, kväll och natt. Lördagspassen är oftast utgångspass, så du behöver vara okej med att följa med ut.
Schemarad (4 veckor rullande):
v. 1: lör kl. 17.30-11v. 2: tis kl. 17.30-10v. 3: tis kl. 9.45-18, lör kl. 17.30-11v. 4: tis kl. 17.30-10, lör kl. 10-18
Möjlighet till extrapass finns.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med assistansansvarig.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Annonsens ref.nr: 2006
Ansvarig rekryterare: Jonna Ankarhem Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Passal AB
(org.nr 556599-8316) Jobbnummer
9462715