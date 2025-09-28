Skolvaktmästare till Björkhagens skola
Stockholms kommun / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2025-09-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vår skolvaktmästare går i pension och nu söker vi efter en ersättare till vår skola som ligger centralt och naturnära söder om Stockholm.
Björkhagens skola är en kommunal F-9 skola som ligger söder om söder, mitt i grönskan på gränsen till Nackareservatet.
Björkhagen har ca 780 elever och vi är ca 100 medarbetare. Våra elevers utveckling är vår främsta prioritet. Vi strävar efter att skapa en trygg och inkluderande miljö där gemenskap står i centrum och varje individ får möjlighet att växa och utvecklas.
Läs mer på https://bjorkhagensskola.stockholm.se/
Vi erbjuder
Som medarbetare på Björkhagens skola så erbjuder vi en lugn och trygg arbetsmiljö. Vi är en stor arbetsplats med drygt 100 medarbetare. Vi följer de riktlinjer som staden har kring pension och friskvård mm.
Din roll
Uppdraget som skolvaktmästare innebär en bred roll med många varierande arbetsuppgifter. Nedan listas ett urval av dessa andra uppgifter som kan förekomma.
• Service, genomgång och underhåll av skolans lokaler och fastighet, utföra eller felanmälan
• Kontakt med SISAB (skolans hyresvärd) och hantverkare
• Hantera varumottagning och varutransporter
• Borttagning av lättare klotter
• Sophantering, grovsopor, returpapper
• Ommöbleringar och flyttar inom skolan, aulamöblering
• Ansvar för förråd och lagerutrymmen
• Öppning och stängning av lokaler
• Kontroll av larm-låssystem samt brandsystem
• Nyckelhantering, passersystem
• Elevskåp
• Snöröjning och sandning beroende på årstid.
Din kompetens och erfarenhet
Du är praktiskt lagd och har ett problemlösande tankesätt. Ansvarstagande, har god samarbetsförmåga ett gott bemötande mot såväl vuxna som elever. Du är strukturerad, initiativtagande och flexibel. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5155". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Björkhagens skola Kontakt
Carina Malmström carina.alvergard.malmstrom@edu.stockholm.se 08-50815901 Jobbnummer
9529887