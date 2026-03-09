Skolvaktmästare på deltid, 50% till Fornby folkhögskola i Borlänge
2026-03-09
Hos oss i Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart Dalarna med utvecklingskraft i länets alla delar.
Skolan har sin huvudsakliga verksamhet i Borlänge där det även finns internat med plats för ett 30-tal boende. Utöver det har skolan en filial i Falun. Miljön är härlig, vackra hus runt en gård med träddungar och med Tunaån intill. Vi har allmänna behörighetsgivande kurser, kurs för vuxna med förvärvad hjärnskada, kurs för deltagare med invandrarbakgrund och kurser med konst- och hantverksinriktning. Dessutom har vi konferensverksamhet och ett eget tillagningskök. Folkhögskolan driver ett folkhälsoarbete för demokrati, samhällsengagemang, livslångt lärande och delaktighet i kulturen. Vi strävar efter att vara en mångkulturell folkhögskola. Huvudman är Region Dalarna.
Dina arbetsuppgifter
Som skolvaktmästare ingår man i arbetslaget "Fastighet och underhåll", för arbetsuppgifter såsom, trädgårdsarbete, gräsklippning, viss snöskottning och sandning, enklare snickeriarbeten, målning inomhus, hantering av teknisk utrustning och löpande underhåll med fokus på sedvanliga vaktmästarsysslor. Andra arbetsuppgifter kan förekomma vid behov. Du ska också vara delaktig i olika arbetsgrupper på skolan. Vissa delar av driften sköts av HSB enligt avtal via Regionfastigheter.
För att trivas i rollen som vaktmästare på Fornby krävs att du är serviceinriktad och sätter verksamhetens bästa i fokus. Det är viktigt att du har förmågan att möta och hantera en föränderlig arbetsvardag och planerar dagen utifrån de uppdrag du har. Som person är du positiv och lösningsfokuserad, vilket innebär att du ser lösningar istället för problem och att du även kan komma med nya idéer och förslag. Du har förmåga att arbeta självständigt och i grupp. Förutom samarbete med kollegor kommer du även ha mycket kontakt med våra externa kontakter och annan personal samt studerande, vilket kräver att du har en god samarbetsförmåga samt är duktig på att etablera och vårda goda relationer. Servicepersonalen ses som en del i den pedagogiska miljön på skolan. Vi strävar efter mångfald, vad gäller etnicitet, kön och ålder.
Övrig informationKvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning
B-körkort och körvana
Behärska svenska språket i tal och skrift
Erfarenhet av vaktmästarjobb eller liknande
Datorvana
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning på vår hemsida: www.regiondalarna.se
