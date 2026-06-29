Skolvaktmästare med inriktning ljud- och musikteknik - Nannaskolan
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola / Fastighetsskötarjobb / Uppsala Visa alla fastighetsskötarjobb i Uppsala
2026-06-29
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Välkommen till utbildningsförvaltningen. Vi erbjuder förskola, grundskola och gymnasieskola för barn och ungdomar mellan 0 och 20 år. Tillsammans jobbar vi mot målet att alla elever ska nå bästa möjliga kunskapsresultat.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas för tjänster som enligt lag kräver det. Du kan läsa mer om vilka områden som berörs på polisens hemsida.
1 plats(er).
Vill du ha en varierad roll där du gör verklig skillnad i skolans vardag? Som skolvaktmästare på Nannaskolan får du ett brett uppdrag där du kombinerar fastighet, teknik och kontakt med elever - och är med och möjliggör allt från daglig drift till konserter och framträdanden i skolans aula. Vi ser fram emot din ansökan!
Nannaskolan är en kommunal högstadieskola i centrala Uppsala med cirka 450 elever i årskurs 7-9. Skolan har en tydlig estetisk inriktning där traditionell undervisning kombineras med musik, dans, drama, konst och design. Det estetiska arbetet genomsyrar verksamheten och konserter, uppvisningar och sceniska aktiviteter är en naturlig del av vardagen.
Skolan har en egen aula som används frekvent, vilket ställer krav på en välfungerande fysisk miljö och teknisk utrustning. Här spelar vaktmästarens roll en viktig funktion för att verksamheten ska fungera smidigt.
Nannaskolan präglas av en kreativ, öppen och inkluderande kultur där elever uppmuntras att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Samarbete, trivsel och ansvarstagande är centrala delar av arbetssättet, och personalen arbetar nära varandra för att skapa en trygg miljö.
Skolan är inrymd i en byggnad ritad av Gunnar Leche från 1940-talet, med ljusa lokaler som renoverats för dagens behov samtidigt som den ursprungliga karaktären bevarats. Skolgården är central och används aktivt under skoldagen.
En viktig del av verksamheten är skolrestaurangen Nanna Bistro, där maten lagas från grunden av utbildade kockar. Restaurangen har uppmärksammats nationellt, bland annat som Sveriges bästa skolrestaurang, och har tilldelats högsta utmärkelsen i tävlingen Sveriges Offentliga Måltider. Miljön är utformad för att likna en restaurang med fokus på kvalitet, trivsel och trygghet.
Som arbetsplats erbjuder Nannaskolan en positiv och utvecklingsinriktad miljö där medarbetare arbetar nära verksamheten och bidrar till helheten.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som skolvaktmästare på Nannaskolan har du en central roll i att skapa en trygg, fungerande och inspirerande skolmiljö. Du ansvarar för daglig tillsyn av fastigheten och säkerställer att skolans lokaler, klassrum och gemensamma utrymmen är välskötta och funktionella.
Arbetet innefattar löpande underhåll och service, såsom enklare reparationer, byte av lampor, montering, justering av inredning och hantering av utrustning. Du tar emot och åtgärdar felanmälningar samt samverkar med externa entreprenörer vid behov.
I rollen ingår ansvar för larm- och passagesystem, där du hanterar behörigheter, nycklar/taggar samt bidrar till att upprätthålla en god säkerhet i skolans lokaler. Du har även ett ansvar för skolans tekniska utrustning kopplad till ljud och ljus, särskilt i aula och vid samlingar eller arrangemang. Du säkerställer att utrustningen fungerar och ställer in ljud på en god och ändamålsenlig nivå. Du kommer även vara ett stöd till personal i frågor som rör teknisk utrustning i skolmiljön.
Som skolvaktmästare är du en synlig och trygg vuxen i skolmiljön. Du finns tillgänglig för elever och personal, bidrar till tillsyn och ett gott skolklimat. I arbetet ingår även att stötta i praktiska moment kopplade till enklare underhåll och viss ljudteknik samt att vid behov stödja elever i praktiska arbetsuppgifter, exempelvis i elevgrupper eller praktik.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
God kunskap om drift, tillsyn och grundläggande underhåll av fastighetstekniska system i skolmiljö. Du har förståelse för ventilation, värme, belysning och enklare el samt arbetar med löpande kontroller för att säkerställa funktion över tid.
Erfarenhet av regelbunden tillsyn, uppföljning av driftstatus, identifiering av avvikelser och förebyggande arbete.
Grundläggande kompetens i felsökning, enklare åtgärder och bedömning av när ärenden ska eskaleras.
Erfarenhet av felanmälningar och driftärenden samt att säkerställa kontinuitet i tekniska system.
Kunskaper i larm- och passagesystem, inklusive hantering av behörigheter och säkerhetsrutiner.
Förmåga att arbeta självständigt och förebyggande med ansvar för stabil och effektiv drift.
Meriterande:
Erfarenhet eller kunskap inom ljud- och ljusteknik, gärna från skol- eller scenmiljö.
Erfarenhet av mixerbord, mikrofonteknik, enklare ljussättning och felsökning av teknisk utrustning.
Förmåga att på ett pedagogiskt sätt stödja elever och personal i teknikanvändning.
Du är självgående, tar ansvar och driver arbetet framåt. Du är lösningsorienterad, ser förbättringsmöjligheter och samarbetar väl med andra. Du kommunicerar tydligt, är serviceinriktad och bemöter elever och kollegor på ett professionellt och tillmötesgående sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Henrik Ljungblom, rektor, 070-824 88 67.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
Uppsala kommun tillämpar individuell och differentierad lönesättning enligt gällande löneavtal.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "UBN-2026-03548". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Kommun
(org.nr 212000-3005)
Stadshusgatan 2 (visa karta
)
753 21 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala kommun, Ledning Kommunal grundskola Kontakt
Rektor
Henrik Ljungblom 0708248867 Jobbnummer
9982393