Skolvaktmästare/IT sökes till S:t Eriks gymnasium
Stockholms kommun / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-06-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm – vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss – för stockholmarna.
Stockholms Stad, Utbildningsförvaltningen, S:t Eriks gymnasium
Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.
Arbetsplatsbeskrivning
S:t Eriks gymnasium är en stor kommunal gymnasieskola på Kungsholmen i centrala Stockholm. I skolans lokaler har vi flera verksamheter som S:t Eriks gymnasium med Komvux, Polhems anpassade gymnasieskola med korttidstillsyn och RGRH (Riksgymnasiet för rörelsehindrade) inkl. habilitering och elevhem. Verksamheterna erbjuder ett stort antal utbildningar.
På S:t Eriks gymnasium har vi ca 1300 elever och ca 140 anställda samt Komvux med ca 100 elever, RGRH har ca 32 elever och ca 70 anställda och Polhems anpassade gymnasieskola har ca 200 elever och ca 100 anställda. Du ingå i den administrativa enheten som i dagsläget består av en administrativ chef, IT, Internservice (lokal/vaktmästeri), elevadministration (inkl. expedition & schemaläggning), ekonomi- och personaladministration.
Nu söker vi en skolvaktmästare/IT med erfarenhet av fastighetsservice, skötsel och IT-kunskaper. Huvudplacering är inom Internservice. Internservice består i dagsläget av tre vaktmästartjänster och en arbetsledare/lokalansvarig med samordningsansvar.
Den administrativa avdelningen ger service till alla verksamheter. Ansvarsområden inom den administrativa avdelningen är bland annat internservice, schemaläggning, expedition, HR, IT-& telefoni, ekonomi, inköp och upphandling, arkiv- och diarieföring, uppföljning av lokalvård och lokaler. Det är en avdelning som ger service till skolans elever och personal samt medborgare.Publiceringsdatum2026-06-23Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare med erfarenhet av fastighetsservice och skötsel ingår du i Internservice som ger service åt medarbetare och skolverksamheterna. I det dagliga arbetet ingår tillsyn, underhåll, möblering, montering och reparationer av lokaler, utrustning och möbler, leverans och godsmottagning. Tunga lyft med hjälpmedel förekommer. Du hanterar ärenden i skolans ärendesystem, anmäler fel och följer upp fastighetsärenden med fastighetsvärden SISAB. Vissa ärenden och lokal- och fastighetsrenovering behöver drivas i projektform och utredas innan åtgärd i samverkan med fastighetsvärden SISAB.
I arbetet ingår även systematiskt brandskyddsarbete (SBA), lås- och nyckelhantering i systemet Cliq och ARX, hantering av ljus och ljud. Du utför även kvalitetskontroller av fastighetstjänster och lokalvård.
Som IT-kunnig ska du vara behjälplig inom IT- funktionen med IT-relaterade arbetsuppgifter som bland annat löpande IT-ärenden och projekt samt mixer- och ljudrelaterade uppgifter.
Du kan även utföra andra arbetsuppgifter som är förenade med din anställning.
Du bör ha erfarenhet av liknande arbete och är van att arbeta i Officepaketet och andra digitala verktyg.
Arbetsuppgifterna innebär att du är serviceinriktad, har god initiativförmåga, ordningssinne och samordningsförmåga, kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska samt kommunicera med externa utförare, medarbetare och anpassat och pedagogiskt med elever.Kvalifikationer
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som vaktmästare, fastighetsskötare, hantverkare eller liknande.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom IT.
God kunskap för hantering av mixer- och ljusrelaterade arbetsuppgifter (AV-utrustning).
Kunskap om hantering och åtgärder via ärendesystem.
Erfarenhet av att arbeta i Officepaketet och andra digitala verktyg .
Meriterande:
Erfarenhet av utbyteshantering, Cliq och ARX Övrig information
Du ska både kunna arbeta självständigt och i team. Du är lösningsorienterad, utan att ta genvägar. Du ska kunna prioritera vid perioder av hög arbetsbelastning. Du är hantverkarmässigt praktiskt lagd och har erfarenhet från alla delar av arbetsbeskrivningen. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga kvalitéer samt referenstagning.
Vi värdesätter om du har erfarenhet av styrdokument och tidigare arbetat inom skola. Meriterande om du tidigare arbetat inom Stockholm stad.
Arbetsgivaren förbehåller sig rätten att se till personlig lämplighet i samband med tjänstetillsättningen.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att arbeta på våra skolor krävs att du uppvisar giltigt utdrag ur polisens belastningsregister och misstankeregister innan erbjudande av anställning.
Inom Utbildningsförvaltningen tillämpar vi individuell lönesättning reglerat av HÖK och Allmänna Bestämmelser (AB). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Polhemsgatan 35 (visa karta
)
104 20 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, S:t Eriks gymnasium Kontakt
Maria Löthberg, Vision maria.lothberg@edu.stockholm.se Jobbnummer
9974960