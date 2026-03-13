Skolvaktmästare / elevcoach till Westerlundska gymnasiet
2026-03-13
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Inom utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun erbjuder vi invånarna pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning av hög kvalitet. Som anställd inom verksamheten får du möjlighet att arbeta och utvecklas i en stimulerande miljö med livslångt lärande som målsättning. Om det är en inställning som passar dig är du välkommen att söka!Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Som skolvaktmästare arbetar du med skötsel, reparation och underhåll av skolans inventarier samt enklare fastighetsskötsel både inomhus och utomhus. Du är tillsynsansvarig för viss teknisk utrustning såsom kopieringsmaskiner, projektorer etc. Vaktmästaren är även delaktig i tillsyn av arbetsmiljö och brandsäkerhet. Arbetet kan ibland vara fysiskt krävande. Du har kontakt med fastighetsskötare, fastighetsförvaltare och andra aktörer inom skolan.
Som elevcoach blir du en del av skolans team som arbetar med problematisk skolfrånvaro samt andra delar av elevhälsoarbetet. Du kommer att fungera som ett viktigt stöd för elever i behov av vägledning, struktur och trygghet, individuellt och i grupp.Kvalifikationer
Du har en yrkesutbildning eller motsvarande kompetens/erfarenhet. Arbetet utförs i nära samverkan med skolans anställda varför stora krav ställs på flexibilitet och samarbetsförmåga. Du bör vara en socialt utåtriktad person med förmåga att kunna organisera, prioritera och ta egna initiativ. Vi värdesätter även att du trivs med och har erfarenhet av att arbeta bland ungdomar exempelvis inom skola eller på fritiden inom ungdomsidrott eller annat föreningsliv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och en positiv elevsyn. B-körkort krävs för tjänsten.
Rekryteringsprocessen pågår under annonseringstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonseringsdatum.
