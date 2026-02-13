Skolutvecklare till Lärmiljöteamet i Eslövs kommun
Eslövs kommun, Språkutvecklingscentrum / Speciallärarjobb / Eslöv Visa alla speciallärarjobb i Eslöv
2026-02-13
, Kävlinge
, Höör
, Lund
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eslövs kommun, Språkutvecklingscentrum i Eslöv
Vill du vara en drivande kraft i pedagogisk utveckling och förbättra lärmiljön på våra skolor? Vill du göra verklig skillnad för både elever och pedagoger? Då kan du vara den vi söker till vårt Lärmiljöteam.
Lärmiljöteamet är en kommunövergripande resurs för grundskolorna och anpassad grundskola i Eslövs kommun. Teamet är en del av Språkutvecklingscentrum och består idag av två erfarna lärare med bred kompetens och stort engagemang som arbetar för att göra skillnad på våra skolor. Nu utökar vi vårt team och söker ytterligare en kollega.
Ditt uppdrag
Som medarbetare på Lärmiljöteamet arbetar du både åtgärdande, förebyggande och främjande med insatser på både på individ- och gruppnivå. Uppdragen planeras tillsammans med rektor och lärare på skolorna och kan bland annat omfatta:
• Lektionsbesök och observationer
• Coachning av lärare som behöver stöd i sin undervisning, exempelvis i pedagogiskt ledarskap eller vid utmaningar i klassrummet
• Strategisk rådgivning och konkreta lösningar för att förbättra lärmiljöer
• Planering och genomförande av utvecklingsinsatser tillsammans med skolans personal
• Samarbete med skolledning, elevhälsoteam och övrig skolpersonal för att identifiera och skapa hållbara arbetssätt
• Utöver detta kommer vissa administrativa uppdrag att ingå
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
• Är utbildad specialpedagog, är förstelärare eller har annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
• Har erfarenhet av att handleda lärare och utveckla inkluderande lärmiljöer
• Arbetar utvecklingsinriktat och har ett analytiskt förhållningssätt
• Det är meriterande om du har erfarenhet av kommunövergripande arbete
Är det här du?
Vi tror att du är en person som:
• Är en trygg och lyhörd samarbetspartner, samtidigt som du kan arbeta självständigt och prioritera klokt
• Är en engagerad pedagog med mod att möta och hantera utmaningar
• Har god analysförmåga och arbetar lösningsfokuserat och långsiktigt
Vi erbjuder
Hos oss får du en omväxlande och utvecklingsinriktad arbetsplats där du blir en del av både Lärmiljöteamet och Språkutvecklingscentrum. Du får möjlighet att arbeta med engagerade kollegor och möta elever och personal i alla kommunens grundskolor.
Om arbetsplatsen
Inom enheten finns, förutom Lärmiljöteamet, två skolutvecklare (Språk- läs och skrivutvecklare och Matematikutvecklare) även Modersmålsenheten, central förberedelseklass, samt skoladministratör. Tillsammans arbetar vi på olika sätt för att stötta alla våra elever och skolor i kommunen.Publiceringsdatum2026-02-13Övrig information
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, vilket innebär att vi fortlöpande utvärderar ansökningar. Alla ansökningar beaktas och ingen kommer bli anställd innan annonsen löper ut.
Det finns många goda anledningar till att välja Eslövs kommun som arbetsgivare.
Här har vi samlat några av dem:https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/
(https://eslov.se/arbete-och-arbetsmarknad/jobba-hos-oss/kommunen-som-arbetsgivare/)
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt. Vid problem med ansökan var god kontakta Visma support 0771-693 693
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i Kontaktcenter på Gröna Torg 2. Märk din ansökan med Rekryteringsavdelningen och annonsens referensnummer.
Enligt Lag om registerkontroll skall du vara beredd att lämna ett registerutdrag (högst ett år gammalt) ur polisens belastningsregister. Utdraget beställs av den arbetssökande själv från Rikspolisstyrelsen.
Belastningsregistret - begära utdrag | Polismyndigheten (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/)
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305671 - 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eslövs kommun
(org.nr 212000-1173) Arbetsplats
Eslövs kommun, Språkutvecklingscentrum Kontakt
Enhetschef, Språkutvecklingscentrum
Niklas Massoudi niklas.massoudi@eslov.se 0413-62904 Jobbnummer
9740271