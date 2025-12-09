Skolsocionom till Lärjeskolan i SF Nordost
Göteborgs kommun / Socialsekreterarjobb / Göteborg
2025-12-09
eller i hela Sverige
Om jobbet
Till Lärjeskolan i Angered söker vi nu en Skolsocionom för att komplettera vårt Skolsociala arbete med inriktning mellanstadiet.
Du är anställd på Socialförvaltningen Nordost inom avdelningen Familjemottagning och resurser barn och vuxna. Du är där kollega med andra skolsocionomer på enheten UngAngered. Din placering är på Lärjeskolan, där du arbetsleds av skolledning som en del av elevhälsoteamet på skolan med syfte att förebygga normbrytande beteende och stärka samverkan mellan socialtjänst och skola. På Lärjeskolan arbetar sedan tidigare en Skolsocionom som kommer att bli din närmsta kollega.
Ditt uppdrag blir att tillsammans med samverkansparter arbeta utifrån ett tydligt fokus på att elever ska klara grundskolan och få förutsättningar för vidare studier. På rektorns uppdrag utreder och bedömer du den skolsociala och psykosociala situationen för enskilda elever. Detta används som underlag för beslut om exempelvis upprättande av åtgärdsprogram, särskilt stöd eller skolsociala insatser från socialtjänstens familjebehandlare. Du fungerar som den samverkande länken mellan skola och socialtjänst för riktade insatser gentemot elever i riskzon. Detta kan inkludera fortlöpande dialog med undervisande pedagoger, samtal och stöd till vårdnadshavare samt samarbete med andra aktörer såsom fritidsverksamhet samt ingå i SSPF. På skolan har du ett nära samarbete med kollega, kurator och andra aktörer med uppdrag kring elevers sociala problematik.
Du ansvarar för att identifiera elever i riskzon för kriminalitet. Kartläggning och bedömning för vilka åtgärder som bör sättas in i samråd med rektor/EHT och arbeta med elevens skolproblematik tillsammans med elev och lärare. Du agerar som länk mellan skola och Socialtjänst i syfte att bidra till god samverkan, samt öka förtroende för socialtjänst. Du är även kunskapsstöd vid orosanmälan och annan kontakt med Socialtjänst. Publiceringsdatum2025-12-09Kvalifikationer
För den här tjänsten krävs att du har en socionomutbildning eller annan akademisk utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du behöver erfarenhet av arbete inom socialförvaltning gentemot barn och familj. Du har en god insikt i såväl skolans som socialtjänstens uppdrag såsom socialtjänstlag, skollag och läroplan. Det är särskilt meriterande att ha god områdeskännedom om Angered som område och etablerade professionella nätverk. För tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Som person är du professionell i samtliga möten. Du har lätt för att skapa förtroendeingivande relationer med elever, pedagoger och vårdnadshavare. Du är ansvarsfull och samarbetsinriktad. Du arbetar självständigt utifrån ditt samverkansuppdrag mellan två instanser och har därmed god förmåga att prioritera, planera, utföra och följa upp ditt arbete utifrån ställda krav från två parter. Du är lösningsorienterad och kan se möjligheter i svåra situationer. Du har en stark tro på att alla elever kan lyckas om de får de rätta förutsättningarna samt har en förmåga att förmedla denna övertygelse till såväl elever, vårdnadshavare, pedagoger och kollegor. Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning.
Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
För tjänster som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn under 18 år behöver du kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du börjar arbeta hos oss. Utdraget beställs direkt från Polisens hemsida https://urldefense.com/v3/__https:/polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623__;!!D7T54aRJsb59!E9zLtHBRUupYtrH3hHBf3CJUalvDweg-DNVSTtey7lbBhF-b-wQixCXBo6We9I43_2cBAQmLVwbYFDJOwDL60Y5AhGm1cKRA5Cc$
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen, uppfylla kraven i GDPR samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller brev. Har du skyddade personuppgifter skall du INTE ansöka via systemet utan kontakta rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter. Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Stadsområdet har goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. Här finns unika naturområden och en varierad bebyggelse där utveckling, förnyelse och expansion sker inom många områden. Stadsområdets struktur och mångfalden bland invånare och medarbetare gör arbetet hos oss utvecklande och lärorikt. Som anställd hos oss gör du en viktig insats för att Nordost ska vara ett attraktivt område att leva, verka och bo i. Genom ditt arbete är du med och utvecklar staden tillsammans med andra. Vill du vara en del av detta?Om företaget
Socialförvaltningen Nordost arbetar för att ge invånare i nordöstra Göteborg en likvärdig och effektiv välfärd med möjlighet att leva trygga och självständiga liv. Förvaltningen ger stöd till individer och familjer enligt Socialtjänstlagen. Vi erbjuder också aktiviteter och mötesplatser som kan ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med krisstöd, trygghetsfrågor, föreningsliv, folkhälsa samt kontakter med invånare och civilsamhälle.
Välkommen till en levande förvaltning i ett dynamiskt stadsområde - här jobbar vi för gemenskap och öppenhet med fokus på dem vi är till för! Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/524". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Socialförvaltningen Nordost Kontakt
Andreas Vetterberg, Enhetschef andreas.wetterberg@socialnordost.goteborg.se Jobbnummer
9634858