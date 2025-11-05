Skolsköterska Väckelsångsskolan, Linnerydsskolan och anpassad grundskola
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Tingsryd Visa alla sjuksköterskejobb i Tingsryd
2025-11-05
, Lessebo
, Emmaboda
, Växjö
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen i Tingsryd
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Vi söker nu en skolsköterska till elevhälsoteamen på Väckelsångskolan och Linnerydskolan. Uppdraget innefattar även tjänstgöring i anpassad grundskolas elevhälsoteam.
Som skolsköterska ingår du i skolornas elevhälsoteam som består av speciallärare, specialpedagog, skolkurator och skolledning. Organisationen möjliggör även ett nära samarbete med logoped och psykolog. I samverkan med elevhälsoteam och pedagoger bidrar du med medicinsk kompetens till arbetet för elevers välmående, trygghet och kunskapsutveckling. Du har en betydelsefull roll i värdegrundsarbetet samt i arbetet för att främja skolnärvaro.
Det förebyggande och hälsofrämjande elevhälsoarbetet är centralt i uppdraget. Hälsosamtal, hälsoundersökningar, vaccinationer samt öppen mottagning är några av skolsköterskans uppgifter inom detta. Det finns ett väl uppbyggt och nära samarbete i kommunens skolsköterskegrupp.
Som skolsköterska i anpassad grundskola deltar du regelbundet i samverkansmöten kring elever med omfattande omsorgsbehov eller medicinska insatser i skolan för att stötta personal i hanteringen samt upprätthålla tät dialog med vårdnadshavare.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska.
Du har en mycket god förmåga att arbeta både självständigt såväl som i team.
Erfarenhet av arbete med anpassad grundskolas målgrupp är meriterande.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav då det ej är möjligt att ta sig mellan verksamheterna med buss.
Erfarenhet från skolsköterskeyrket och/eller erfarenhet av hälsofrämjande och förebyggande arbete inom annan verksamhet är meriterande.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning behöver du visa ett utdrag från belastningsregistret innan du anställs. Beställning av utdrag ur belastningsregistret kan göras på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret,
använd dig av blanketten som heter "arbete inom skola eller förskola".
Som tillsvidareanställd är du krigsplacerad i Tingsryds kommun. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras. I dessa fall ska säkerhetsprövningen vara godkänd före tillsättning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C287827". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds kommun
(org.nr 212000-0621) Arbetsplats
Tingsryds kommun, Bildningsförvaltningen Kontakt
Maria Åberg Medin 0728892500 Jobbnummer
9590887