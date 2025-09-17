Skolsköterska till Zetterbergsgymnasiet
Brinner du för ungdomar och vill arbeta med elevhälsa? Då kan det här vara en tjänst för dig! Som skolsköterska hos oss får du chansen att vara en trygg vuxen som främjar hälsa och välmående i en dynamisk skolmiljö.
Zetterbergsgymnasiet ligger i en vacker historisk byggnad nära buss- och tågförbindelser i centrala Eskilstuna på Tullgatan 2. Skolan rymmer upp till 600 elever som kommer från olika grundskolor och olika kommuner, det gör oss till en spännande mötesplats. På vår skola strävar vi efter att erbjuda digitalisering, teknologisk utveckling och näringslivsförankring i framkant. Vi har universitets- och yrkesförberedande undervisning i form av ekonomiprogrammet, hotell- och turismprogrammet, försäljning och serviceprogrammet samt introduktionsprogram. Vi erbjuder också programinriktat val på samtliga nationella program.
Som skolsköterska får du möjlighet att arbeta nära eleverna i en viktig fas av deras liv, där du genom förebyggande insatser och hälsofrämjande arbete bidrar till deras trygghet och utveckling. Du samarbetar tätt med skolans elevhälsoteam, lärare och vårdnadshavare för att skapa en helhetssyn kring elevens hälsa och skolsituation. Alla i teamet bidrar till det övergripande elevhälsoarbetet på skolnivå. Elevhälsan är också närvarande i elevernas vardag och arbetar uppsökande för elever med behov. Du förväntas därför vara aktivt närvarande i organisationen tillsammans med eleverna.
Du tillför den medicinska kompetensen i elevhälsoarbetet. Ditt uppdrag innebär bland annat att genomföra hälsobesök och vaccinationer. Vid behov har du individuella samtal, där du lyssnar in och vägleder elever med både fysiska och psykiska hälsobehov. Du samverkar även med andra myndigheter i enskilda elevärenden, vanligen sjukvården och socialtjänsten. Du är ett stöd till skolans mentorer och stöttar i kontakten med vårdnadshavare men också vad gäller att utreda skolfrånvaro.
Som ny får du introduktion och inskolning av en skolsköterskekollega samt har stöd av Medicinska elevhälsan. Du får möjlighet till kunskapsutbyte och kontakt med andra skolsköterskor genom den nätverksgrupp som du ingår i. Du deltar även i gemensam kompetensutveckling som anordnas av Medicinska elevhälsan och det finns möjlighet till grupphandledning tillsammans med skolsköterskekollegorna på de andra skolorna.
Behovet av en skolsköterska på skolan motsvarar 60%. För dig som söker finns möjligheten att antingen arbeta deltid, alternativt att arbeta heltid och kombinera din tjänst med att jobba som sjuksköterska inom funktionshinderområdet. Inom område funktionshinder är du omvårdnadsansvarig sjuksköterska och leder det dagliga hälso- och sjukvårdsarbetet kring dina patienter. Du samordnar och ansvarar för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs och utvärderas. Att identifiera och aktivt förebygga hälsorisker och koordinera kontakter med primärvård, slutenvård och anhöriga ingår i arbetsuppgifterna. En viktig del i arbetet är att handleda, stötta och utbilda/delegera hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och har en vidareutbildning som skolsköterska, hälso-och sjukvård för barn/ungdomar, öppen hälso- och sjukvård eller distriktssköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba med barn/ungdomar, gärna i rollen som skolsköterska. Vi vill att du har B-körkort, för att kunna arbeta uppsökande och vara ett stöd till elever med särskilda medicinska behov utanför skolan.
Dina personliga egenskaper är viktiga för att lyckas i skolsköterskeuppdraget. Du har förståelse för elevers olikheter och förmåga att möta dem utifrån sin situation och personlighet. Du kan på ett självständigt sätt ansvara för din planering och dina ansvarsområden. Du tar egna initiativ och driver utvecklingsfrågor självständigt, men också med stöd av rektor och den övriga elevhälsan. Vi värdesätter också att du har en god samarbetsförmåga med verksamhetens övriga funktioner för att erbjuda eleverna bästa möjliga insats.
Varje dag tar vi emot 18 000 barn och ungdomar i våra verksamheter. Tillsammans är vi cirka 4000 medarbetare som bidrar till att barn och ungdomar utmanas, stimuleras och växer till goda lärande individer i våra förskolor, grundskolor, gymnasieskolor, anpassad grundskola, interkulturell enhet och på våra familjecentraler.
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
