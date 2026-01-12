Skolsköterska till Vittra Sollentuna & Rösjötorp
Vittraskolorna AB / Sjuksköterskejobb / Sollentuna Visa alla sjuksköterskejobb i Sollentuna
2026-01-12
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vittraskolorna AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Sundbyberg
, Solna
eller i hela Sverige
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Skolsköterska sökes till våra Vittraskolor i Sollentuna, Vittra Sollentuna & Vittra Rösjötorp.
Nu söker vi dig som är skolsköterska som vill arbeta på två av våra Vittraskolor i Sollentuna. Tjänsten är tillsammans 80%.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Som skolsköterska är du en del av skolans elevhälsoteam och arbetar både självständigt och i nära samverkan med kurator, specialpedagog, skolpsykolog och skolledning. Dina huvudsakliga uppgifter är att:
• Genomföra hälsobesök och hälsosamtal enligt basprogrammet för elevhälsans medicinska insatser (EMI).
• Genomföra vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet.
• Följa upp elevers hälsa, utveckling och skolnärvaro.
• Bidra med medicinsk kompetens i elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete.
• Vara ett stöd för elever, vårdnadshavare och skolpersonal i frågor som rör hälsa, livsstil och psykiskt välbefinnande.
• Samverka med vårdnadshavare, skolpersonal och externa aktörer som exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänst och vårdcentraler.Kvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska och ha specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller öppen hälso- och sjukvård. Har du tidigare erfarenhet från arbete med barn och ungdomar samt arbete som skolsköterska anses det meriterande. Arbetet kräver god datorvana. Erfarenhet av ProRenata är positivt.
Du är som skolsköterska en viktig och integrerad del av skolans personal. Som person ska du vara strukturerad och noggrann, trivas att arbeta i tvärprofessionella team och lite av en entreprenör, en person som trivs med att skapa och ta egna initiativ. Du har en stark drivkraft för det hälsofrämjande arbetet, att skapa en skolmiljö som är positiv, tolerant och trygg samt att tillsammans ständigt arbeta med att skapa goda relationer i alla led.
Vi erbjuder
För oss är det viktigt att våra medarbetare får växa och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom AcadeMedia samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Vi erbjuder dig en arbetsplats där du blir del av en engagerad och kompetent personalgrupp. På skolan strävar vi efter att arbeta utifrån en helhetssyn på eleverna och att elevhälsoarbetet är ett gemensamt uppdrag för all personal på skolan.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidaretjänst, 6 månaders provanställning, på 80% (Fördelat på två skolor) Tillträde sker 1 mars eller enligt överenskommelse. Tjänsten är en semestertjänst, 5 veckors semester.
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut, så vänta inte med din ansökan. Utdrag ur polisens belastningsregister är obligatoriskt för att kunna skriva på anställningsavtal.
Frågor om tjänsten
Om du har frågor om den medicinska verksamheten och tjänsten kan du kontakta Ledningsansvarig skolsköterska grundskolan Jenny Nordfors , jenny.nordfors@academedia.se
alernativt Rektor på Vittra Sollentuna Elin Möller, elin.moller@vittra.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vittraskolorna AB
(org.nr 556458-6716) Arbetsplats
Vittra Jobbnummer
9679988