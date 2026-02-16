Skolsköterska till Vägga gymnasieskola
2026-02-16
Vägga Gymnasieskola söker skolsköterska - bli en del av vårt engagerade elevhälsoteam!
Vi på Vägga Gymnasieskola söker nu en skolsköterska som vill bidra till våra elevers välmående och framgång. Tjänsten är ett vikariat på 50% t o m 18 juni 2026. Tillträde 2026-03-16 eller enligt överenskommelse.
Om rollen
Som skolsköterska hos oss kommer du att ha en nyckelroll i vårt elevhälsoteam och arbeta nära både elever och personal. Ditt arbete innefattar hälsosamtal, hälsobesök, vaccinationer, öppen mottagning för elever som behöver stöd samt proaktivt arbete för att främja god fysisk och psykisk hälsa bland våra ungdomar. Din tjänst är placerad under utbildningsförvaltningen men du kommer att vara stationerad på Vägga Gymnasieskola. Här blir du en viktig del av vår satsning på en trygg och hälsofrämjande skolmiljö. Du kommer även att samarbeta med andra skolsköterskor och skolläkare inom utbildningsförvaltningen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som barnsjuksköterska, distriktssköterska eller skolsköterska. Tidigare erfarenhet som skolsköterska är meriterande. Du är en positiv och lyhörd person med ett genuint engagemang för ungas hälsa. Din förmåga att samarbeta med andra, ta initiativ och hitta lösningar är avgörande för att lyckas i rollen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du passar in i vårt team.
Om Vägga Gymnasieskola
Vägga Gymnasieskola är Karlshamns kommuns enda kommunala gymnasieskola. Skolan är vackert belägen i Väggas bokskog, nära havet, endast tio minuters promenad från Karlshamns torg. Vi erbjuder tretton nationella program, tre program på anpassad gymnasieskola samt fyra introduktionsprogram. Hos oss finns en stark gemenskap och ett elevhälsoteam som tillsammans arbetar för att skapa en trygg och utvecklande miljö för våra elever.
Som anställd i Karlshamns kommun får du 3200 kollegor inom över 200 olika yrken. Här finns många yrkesroller som på olika sätt samarbetar för att skapa den bästa möjliga miljön för både elever och personal. Tillsammans arbetar vi mot våra gemensamma mål och för att skapa en trygg och utvecklande arbetsplats.
Övrig information
Tillträde sker enligt överenskommelse, och löneanspråk anges i din ansökan. Observera att utdrag ur belastningsregistret enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Publiceringsdatum2026-02-16Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten? Kontakta gärna:
Christina Jonsson, rektor på skolenhet 4, tel: 0454-57 42 01
Anni Söderdahl Hansen, medicinskt ledningsansvarig skolsköterska, tel: 0454-30 74 49
Sista ansökningsdag
2026-02-26
