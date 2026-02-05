Skolsköterska till uppdrag med start omgående
Viraliv AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm
2026-02-05
2026-02-05
UPPDRAG & PERIOD
Vi söker just nu sjuksköterskor för bemanningsuppdrag inom skola.
Start omgående 2-3 dagar i veckan.Publiceringsdatum2026-02-05Om tjänsten
Du kommer att utföra sedvanliga arbetsuppgifter som skolsköterska.
Vi arbetar alltid med schyssta villkor och konkurrenskraftiga löner.
Krav och kvalifikationer: Kvalifikationer
Färdigutbildad och legitimerad skolsköterska sjuksköterska med minst 1 års erfarenhet eller DSK.
ATT JOBBA MED OSS
Tillsammans skapar vi en arbetssituation där du som vårdpersonal kan arbeta med bra villkor och rätt lön.
Tjänstepension - För att arbete oavsett anställningsform ska vara långsiktigt.
Resor och boende - Så att du kan stödja vården där behoven är som störst utan att hindras av geografi.
Arbetskläder - Det är lättare att jobba om man är bekväm.
Försäkringar - Om något händer ska du känna dig trygg i att du får stöd.
VIRALIV
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
164 31 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Viraliv Viraliv info@viraliv.se Jobbnummer
9726486