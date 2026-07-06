Skolsköterska till två små skolor i Uppsala
Klara SkolPool AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara SkolPool AB i Uppsala
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Är du intresserad av att arbeta som skolsköterska i Uppsala?
Vi har två små skolor på sammanlagt 20% där vi söker skolsköterska. Skolorna är anpassade grund- och gymnasieskolor och har samma rektor. Som vårdgivare är vi ansvariga för EMI på skolorna där du kommer arbeta under ledning av rektor. Tjänsten kommer att tillsättas hösten 2026.
Ett av uppdragen pågår höstterminen 2026 och det andra uppdraget pågår till och med julen 2027.
Det går bra att kombinera dessa uppdrag även med andra uppdrag hos oss. Välkommen med din ansökan idag!
Förmåner
Klara Elevhälsa erbjuder marknadsmässig lön, friskvård, försäkringar och pension enligt kollektivavtal.
Du får introduktion och medicinsk uppföljning av din medicinska enhetschef och din konsultchef och din medicinska enhetschef finns tillhands för rådgivning i olika frågor.
Vi erbjuder dessutom betald kompetensutveckling i form av utbildningstillfällen, föreläsningar och diskussionsforum med ditt team.Bakgrund
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolhälsovård.
För dig som är lite nyare i rollen erbjuder vi stöd och extra handledning.
När du arbetar på våra vårdgivarskolor är du en del i våra team. Tillsammans med dina kollegor skapar ni en tryggare vardag med kompetens- och erfarenhetsutbyte. Inom vår vårdgivarorganisation har vi en tydlig struktur med ett väluppbyggt metodstöd och ledningssystem.
Inom Klara Elevhälsa har vi alltid korta kontaktvägar och du har alltid nära till din konsultchef och medicinska enhetschef.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
• Självgående
• Social och utåtriktad
- Flexibel
• Brinner för elevhälsa och våra barn och ungdomar
• Ett genuint intresse för förebyggande elevhälsaOm företaget
Ambeas verksamhetsområde Klara Elevhälsa är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom skola.
Klara Elevhälsa arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem och Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa, med starkt fokus på kvalitet, patientsäkerhet och professionellt stöd. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och ISO-certifierade inom
Kvalitet och Miljö.
Klara Elevhälsa är ett närvarande personalföretag med kvalitet, flexibilitet, engagemang och eleven i fokus. Vi är det personliga företaget, hos oss på Klara Elevhälsa får du en egen konsultchef som känner dig, vet hur du önskar arbeta och kan din kompetens.
Vi erbjuder varierade uppdrag och samarbetar med skolor, koncerner och kommuner i hela Sverige. Våra uppdrag löper oftast terminsvis eller längre, men vi har också kortare uppdrag under läsåret.
Vi kan skolan och arbetar med alla yrkeskategorier inom elevhälsan. Viktigt för oss är att vår personal får stöd i vardagen.
Vi erbjuder:
• Marknadsmässig lön
• Tillsvidareanställning eller anställningsform enligt överenskommelse
• Friskvårdsbidrag
• Kollektivavtal
• Personlig utbildningspott
• Bidrag för sociala aktiviteter
Urval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag!
Vi vill bidra till elevernas möjligheter att lära och växa. Om du också vill bidra till detta, så ser vi fram mot att lära känna dig.
Klara Elevhälsa ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget genom respekt, enkelhet, kunskap och ansvar.
Välkommen till Klara Elevhälsa!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Klara SkolPool AB
(org.nr 556812-6980), https://klarakompetens.se/
Fyrverakarbacken 28 (visa karta
)
112 60 STOCKHOLM Arbetsplats
Klara Elevhälsa Kontakt
Jehona Behramaj jehona.behramaj@klarakompetens.se 073-2594168 Jobbnummer
9993734