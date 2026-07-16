Skolsköterska till två gymnasieskolor
Edukatus Alliance AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-07-16
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Tjänsten som skolsköterska är deltid inom Affärsgymnasiet Uppsala och Yrkesgymnasiet Uppsala.
Som skolsköterska inom skolenheterna blir du en central del av elevhälsoteamen och kommer att arbeta nära skolenheternas ledning. Vi söker en engagerad skolsköterska som vill bidra till våra elevers välmående, utveckling och framgång.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Som skolsköterska inom Affärsgymnasiet Uppsala och Yrkesgymnasiet Uppsala arbetar du i en dynamisk och nära organisation där samarbete, respekt och omtanke genomsyrar båda skolenheterna. Du är en värdefull del av trygga och professionella elevhälsoteam som tillsammans verkar för positiv hälsa, god arbetsmiljö och en inspirerande skolkultur.
Elevhälsoarbete är skolenheternas gemensamma och systematiska arbete med elevers lärande, utveckling och hälsa och har sin grund i skollagen och läroplanerna. Hos oss ska elevhälsoarbetet stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål på individ, grupp och skolenhetsnivå i samverkan med skolenheternas personal och ledning. Elevhälsan är en del av skolenheternas kvalitetsarbete och ska även vid behov samverka med hälso- och sjukvården och socialtjänsten. En hälsofrämjande lärmiljö omfattar pedagogiska, fysiska, psykiska och sociala frågor och stärker välbefinnandet för alla inom våra organisationer.
Det hälsofrämjande arbetet
En hälsofrämjande lärmiljö bidrar till framgångsrik skolutveckling när det syftar till att alla elever, lärare och andra verksamma i organisationerna ska må bra, kunna lära och utvecklas. Som skolsköterska blir du en viktig del i att planera och driva skolenheternas hälsofrämjande arbete i samverkan med elevhälsoteam och skolledning.
Det förebyggande arbetet
Det förebyggande arbetet handlar om att tidigt identifiera och undanröja riskfaktorer och hinder som kan leda till att elever inte når utbildningens mål eller riskerar en ogynnsam utveckling. Det kan till exempel handla om att i samverkan med elevhälsoteam och skolledning aktivt förebygga skolfrånvaro.
Det åtgärdande arbetet
Det åtgärdande arbetet handlar om att i samverkan med skolenheternas elevhälsoteam identifiera och åtgärda faktorer som kan leda till att elever inte når utbildningens mål. Det kan även handla om att i samverkan med elevhälsoteam och skolledning identifiera och åtgärda olika typer av brister i skolans arbete med elever.
Vi vill att du:
Ansvarar för medicinska insatser enligt gällande styrdokument, samt arbeta främjande och förebyggande för elevers hälsa.
Samarbetar aktivt med lärare, skolledning, skolkurator och specialpedagoger för att skapa långsiktigt goda förutsättningar för alla elever.
Genomför elevhälsosamtal, enklare medicinska bedömningar och vaccinationer, samt bistå med rådgivning kring fysisk och psykisk hälsa.
Är en tydlig och tillgänglig kontakt med vårdnadshavare och övriga samarbetspartners kring elevhälsofrågor.
Bidrar med kunskap och idéer i skolans utvecklingsarbete, och deltar i skolenheternas systematiska kvalitetsarbete.
Dina kvalifikationer och personliga egenskaper:
Du är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning som skolsköterska, barnsjuksköterska eller distriktssköterska.
Du ser möjligheter, hittar lösningar och har ett genuint engagemang för ungdomars hälsa och lärande.
Du har förmåga att skapa förtroendefulla relationer med både elever, vårdnadshavare och kollegor.
Du arbetar självständigt men trivs bäst som del av ett team där gemenskap, delaktighet och humor är viktigt.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet som skolsköterska och är bekant med digital journalföring.
Om du arbetar som skolsköterska hos oss:
Möts du av en välkomnande och utvecklingsinriktad arbetsmiljö där dina idéer gör skillnad.
Får du kompetensutveckling, nätverk och engagerade kollegor.
Möts du av en modern skolmiljö och närhet till ledning, beslutsvägar och centrala stödfunktioner.
Får du möjlighet till flexibilitet, självständigt arbete och möjlighet till påverkan.
Hos oss blir du uppskattad för din viktiga roll och ges möjlighet att växa både professionellt och som person.
Så här söker du tjänsten som skolsköterska
Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev där du berättar om dig själv och varför du vill arbeta som skolsköterska hos oss. Vi vill att du även bifogar utbildningsbevis.
För anställning behöver utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, i enlighet med gällande riktlinjer.
Vi tillämpar digitalt och skriftligt anställningsavtal. Vi undanber oss kontakter från rekryterings- och annonseringsföretag.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss eller har du frågor om tjänsten? Kontakta oss gärna eller besök vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan och möjligheten att välkomna dig till vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8081447-2104220". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Edukatus Alliance AB
(org.nr 556613-9290), https://edukatus.teamtailor.com
Väderkvarnsgatan 12 (visa karta
)
753 29 UPPSALA Arbetsplats
Edukatus Alliance Jobbnummer
10004746