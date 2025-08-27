Skolsköterska till trevlig friskola f-9
Klara SkolPool AB / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2025-08-27
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara SkolPool AB i Umeå
, Uppsala
, Sigtuna
, Sollentuna
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-27Dina arbetsuppgifter
Nu söker vi en rutinerad skolsköterska som kan vikariera ca 40% under hösten på en central friskola.
Du kommer att arbeta med en till skolsköterska och ansvara för dom äldre årskurserna.
Hör av dig så berättar jag mer.Bakgrund
Du ska vara legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolhälsovård.
För dig som är lite nyare i rollen erbjuder vi stöd och extra handledning.
När du arbetar på våra vårdgivarskolor är du en del i våra team. Tillsammans med dina kollegor skapar ni en tryggare vardag med kompetens- och erfarenhetsutbyte. Inom vår vårdgivarorganisation har vi en tydlig struktur med ett väluppbyggt metodstöd och ledningssystem.
Inom Klara SkolPool har vi alltid korta kontaktvägar och du har alltid nära till din medicinskt regionansvariga och medicinska verksamhetschef.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper och vill att du känner igen dig i följande:
• Självgående
• Social och utåtriktad
- Flexibel
• Brinner för elevhälsa och våra barn och ungdomar
• Ett genuint intresse för förebyggande elevhälsaOm företaget
Ambeas verksamhetsområde Klara SkolPool är en av Sveriges ledande aktörer för bemanning inom skola.
Klara SkolPool arbetar enligt ett kvalificerat ledningssystem, Socialstyrelsens riktlinjer för medicinsk elevhälsa och GDPR. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag och är ISO-certifierade.
Klara SkolPool är ett närvarande personalföretag med kvalitet, flexibilitet, engagemang och eleven i fokus. Vi är det personliga företaget, hos oss på Klara SkolPool får du en egen konsultchef som känner dig, vet hur du önskar arbeta och kan din kompetens.
Vi erbjuder varierade uppdrag och samarbetar med skolor, koncerner och kommuner i hela Sverige. Våra uppdrag löper oftast terminsvis eller längre, men vi har också kortare uppdrag under läsåret.
Vi kan skolan och arbetar med alla personalgrupper inom elevhälsan. Viktigt för oss är att vår personal får stöd i vardagen.
Vi erbjuder:
• Marknadsmässig lön
• Tillsvidareanställning eller anställningsform enligt överenskommelse
• Friskvårdsbidrag
• Kollektivavtal
• Personlig utbildningspott
• Bidrag för sociala aktiviteter
Urval görs löpande och därför hoppas vi att du ansöker idag.
För all anställning krävs utdrag ur belastningsregistret så beställ ditt redan idag!
Vi vill bidra till elevernas möjligheter att lära och växa. Om du också vill bidra till detta, så ser vi fram mot att lära känna dig.
Klara SkolPool ska vara kvalitetsledande i allt som görs och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget.
Välkommen till Klara SkolPool! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "790". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Klara SkolPool AB
(org.nr 556812-6980), https://www.klarakompetens.se/ Kontakt
Eva Svensson eva.svensson@klarakompetens.se +46 70 560 60 99 Jobbnummer
9477864