Skolsköterska till Torekällgymnasiet
Södertälje kommun / Sjuksköterskejobb / Södertälje Visa alla sjuksköterskejobb i Södertälje
2026-06-17
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Vill du vara med och göra skillnad för ungdomars hälsa, trygghet och framtid? Torekällgymnasiet är en kommunal gymnasieskola i Södertälje med yrkesprogram och introduktionsprogram. Hos oss möter du elever med olika erfarenheter, mål och behov – och du blir en viktig vuxen i deras utbildningsresa. Nu söker vi en skolsköterska som vill bidra med medicinsk kompetens, relationsskapande förhållningssätt och ett starkt engagemang för elevhälsa. Tjänsten är tillsvidare på 80 procent med arbete förlagt på fyra dagar i veckan.
På Torekällgymnasiet finns nationella yrkesprogram inom bygg och anläggning, el och energi, VVS och fastighet, barn och fritid samt vård och omsorg. Vi erbjuder även yrkesintroduktion inom flera programområden samt programinriktat val. Skolan är relativt liten, med omkring 300 elever, vilket skapar goda möjligheter till nära relationer, tidig upptäckt av behov och ett gemensamt ansvar kring elevernas utveckling.
Som skolsköterska hos oss får du en central roll i det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet. Du arbetar nära eleverna i deras vardag och bidrar till att skapa en trygg, tillgänglig och hälsofrämjande skolmiljö. Rollen innebär både självständigt medicinskt arbete och nära samverkan med skolledning, elevhälsoteam, lärare, studiecoacher, vårdnadshavare och externa aktörer.
På Torekällgymnasiet finns ett engagerat elevhälsoteam med flera professioner som tillsammans arbetar för att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin utbildning. Vi arbetar medvetet med närvaro, studiemotivation, trygghet och goda relationer. Som skolsköterska blir du en självklar del av detta arbete och bidrar med ditt medicinska perspektiv i både individuella ärenden och i skolans övergripande utvecklingsarbete.
I uppdraget ingår ansvar för den medicinska delen av elevhälsan på skolan. Du har stöd av Elevhälsans medicinska insats i Södertälje kommun och ingår i ett professionellt nätverk med andra skolsköterskor, skolläkare och sakkunniga funktioner. Det ger goda förutsättningar för kvalitet, kollegialt lärande och utveckling i uppdraget.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som skolsköterska ansvarar du för elevhälsans medicinska insats på skolan. Du arbetar både förebyggande, hälsofrämjande och åtgärdande med elevens hälsa och lärande i fokus.
genomföra hälsosamtal, vaccinationer och övriga insatser enligt det nationella basprogrammet
erbjuda rådgivning, stöd och enklare sjukvårdsinsatser utifrån elevens och skolans behov
bidra med medicinsk kompetens i elevhälsoteamet och i skolans förebyggande arbete
samverka med elever, vårdnadshavare, skolans personal och externa aktörer som exempelvis BUP, socialtjänst och hälso- och sjukvård
arbeta systematiskt med dokumentation, uppföljning och kvalitet inom elevhälsans medicinska insats
delta i kommunens EMI-nätverk och bidra till utveckling av skolsköterskeuppdraget
Vem är du?
Vi söker dig som sätter eleven i första rummet och som trivs med att arbeta nära ungdomar i gymnasieåldern. Du är trygg, lyhörd och professionell i ditt bemötande och har lätt för att skapa förtroende hos elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har god förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete och du bidrar aktivt till ett gott samarbetsklimat.
Du har hög relationell kompetens och ser elevernas styrkor och möjligheter. Du är flexibel och lösningsfokuserad, samtidigt som du är noggrann och följer gällande rutiner, lagstiftning och professionella riktlinjer. Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och arbete med ungdomar med olika behov är meriterande.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom öppen hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdom eller skolsköterskeprogrammet.
Du har god förmåga att kommunicera tydligt på svenska, både muntligt och skriftligt.
Du har god digital kompetens och kan arbeta strukturerat med dokumentation.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete som skolsköterska eller inom elevhälsa
erfarenhet av arbete med ungdomar i gymnasieåldern
erfarenhet av journalsystemet Prorenata
erfarenhet av samverkan med externa aktörer och myndigheter
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett meningsfullt uppdrag på en skola där du får vara nära verksamheten och där din kompetens gör skillnad varje dag. Du blir en del av ett engagerat elevhälsoteam och får samtidigt stöd av kommunens medicinska elevhälsa och kollegiala nätverk.
Välkommen med din ansökan till Torekällgymnasiet – en skola där vi arbetar tillsammans för att varje elev ska bli sedd, få rätt stöd och utvecklas så långt som möjligt.Övrig information
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
Välkommen till oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Åsa Esping-Jameson +46852304142 Jobbnummer
9968710